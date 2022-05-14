UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия должна ответить за свои преступления, иначе через 5-10 лет снова нападет – Кислица

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2022, 03:39
Россия должна ответить за свои преступления, иначе через 5-10 лет снова нападет – Кислица - Фото
Сергей Кислица (Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE)

Россия должна понести ответственность за свои военные преступления, иначе она соберется с силами и снова нападет. Об этом сказал представитель Украины в ООН Сергей Кислица в интервью японскому изданию The Asahi Shimbun.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Один из самых важных вопросов – это вопрос ответственности. Привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности", – сказал Кислица.

По его словам, одна из многих причин, почему Россия совершила военные преступления в Украине, заключается в том, что не были привлечены к ответственности люди, виновные в преступлениях в Сирии и в других местах.

"Я не сомневаюсь, что Россия потерпит военное поражение. (Но) даже если Россия потерпит военное поражение на Украине, это не значит, что с ней покончено", – сказал представитель Украины в ООН.

Кислица убежден, если Россия не понесет ответственности за преступления, которые она совершила в Украине, то в Москве решат, что нужно реформировать армию – для этого нужно 5-10 лет, а также "убрать этих генералов-идиотов и поставить на место умных генералов". После этого РФ снова нанесет удар.

Читайте также: Кислица: "Бесполезность ООН" – популизм, но пока не знаем, что делать с ядерным режимом РФ

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Сергей Кислица военные преступления
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 