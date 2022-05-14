Россия должна ответить за свои преступления, иначе через 5-10 лет снова нападет – Кислица

Россия должна понести ответственность за свои военные преступления, иначе она соберется с силами и снова нападет. Об этом сказал представитель Украины в ООН Сергей Кислица в интервью японскому изданию The Asahi Shimbun.

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"Один из самых важных вопросов – это вопрос ответственности. Привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности", – сказал Кислица.

По его словам, одна из многих причин, почему Россия совершила военные преступления в Украине, заключается в том, что не были привлечены к ответственности люди, виновные в преступлениях в Сирии и в других местах.

"Я не сомневаюсь, что Россия потерпит военное поражение. (Но) даже если Россия потерпит военное поражение на Украине, это не значит, что с ней покончено", – сказал представитель Украины в ООН.

Кислица убежден, если Россия не понесет ответственности за преступления, которые она совершила в Украине, то в Москве решат, что нужно реформировать армию – для этого нужно 5-10 лет, а также "убрать этих генералов-идиотов и поставить на место умных генералов". После этого РФ снова нанесет удар.

В этом же интервью Кислица заявил, что россияне в ООН вряд ли верят в то, что сами говорят, если они не дегенераты.

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Наталия Медведева

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