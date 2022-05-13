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Кислица: Вряд ли россияне в ООН верят в то, что сами говорят, если они не дегенераты

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2022, 19:32
Кислица: Вряд ли россияне в ООН верят в то, что сами говорят, если они не дегенераты - Фото
Сергей Кислица (Фото - EPA - Salvatore Di Nolfi)

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица сомневается, что российские представители в организации сами верят в то, что говорят, "если только они не полные дегенераты". Об этом он сказал в интервью японскому изданию The Asahi Shimbun.

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На вопрос, сложно ли избегать эмоциональных реакций в обстоятельствах, в которых оказалась Украина, Кислица ответил, что если его выступления кажутся эмоциональными, то это ошибочное впечатление. "Внутри я очень циничен и неэмоционален, потому что считаю, что эмоционально взаимодействовать с врагом очень опасно", – сказал он.

Дипломат отметил, что слушать российских представителей в Совбезе ООН — его долг.

"Но вещи, которые они говорят, настолько откровенно безобразны, что я не очень верю, что даже они сами, если только они не полные дегенераты, верят в то, что они говорят", – сказал Кислица.

Но у них нет выбора, считает он. Представитель Украины сравнил российских коллег с советскими дипломатами при Сталине, когда "на карту поставлено не только ваше благополучие, но и ваша физическая безопасность, а также безопасность многих членов семей российских дипломатов в России".

Читайте также: Посол Украины поймал Небензю на манипуляции прямо на заседании Совбеза ООН

Вадим Ребрина
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Сергей Кислица Россия ООН
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