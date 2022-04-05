Посол Украины поймал Небензю на манипуляции прямо на заседании Совбеза ООН

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что российские войска якобы не причастны к массовым убийствам в Буче и попытался сослаться на интервью депутата местного совета Екатерины Украинцевой изданию "Медуза".

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В нем она сказала, что "при мне людей не расстреливали".

После Небензи слово дали послу Украины Сергею Кислице, который сразу указал иностранным дипломатам на избирательность представителя России, потому что в том же интервью Украинцева рассказала, как российские войска бросали гранаты к людям в подвалы.

"Товарищ Небензя соизволил процитировать интервью с ресурса, который называется Медуза. Хотелось бы спросить у товарища Небензи, а почему же он не цитирует его полностью? Позвольте мне", – сказал Кислица и зачитал отрывок из этой публикации.

"Бывало так, что [российские] солдаты передавали сухпаек в подвал, а затем бросали туда гранату", – говорится в материале "Медузы" о Буче.

"Это о вашей гуманитарной помощи, вслед за которой летит граната", – возмутился Кислица.

После освобождения Бучи и других пригородов Киева украинские власти и журналисты обнародовали множество свидетельств о зверствах российских военных, которые пытали, насиловали и казнили гражданских граждан.

Руководство РФ заявило, что это Украина "устроила провокацию", а тела якобы появились на улицах уже после побега оккупантов из Киевской области.

Андрей Водяный

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