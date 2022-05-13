Кислица: "Бесполезность ООН" – популизм, но пока не знаем, что делать с ядерным режимом РФ
Заявления, что ООН следует распустить как "бесполезную" и не сумевшую предотвратить или остановить войну России против Украины, – это "популистские преувеличения". Об этом в интервью японскому изданию The Asahi Shimbun сказал представитель Украины в ООН Сергей Кислица.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Дипломат рассказал, как некоторые восприняли обращение президента Владимира Зеленского о беспомощности Совбеза ООН и необходимости его роспуска в случае отсутствия реформ.
"Когда мой президент обратился к Совбезу, все такие: "О, президент Украины говорит, что ООН нужно распустить". И я говорю: "Нет, надо читать, что он сказал до этого. Он сказал, что "вы должны реформировать себя, а если не сможете, то, вероятно, вам следует самораспуститься", – сказал Кислица.
Он подчеркнул: Украина не говорит, что ООН нужно упразднить, потому что такое событие "послужит лишь злу".
Читайте также: Кислица: Вряд ли россияне в ООН верят в то, что сами говорят, если они не дегенераты
При этом постпред Украины не уверен, что постоянные члены СБ ООН, "несмотря на всю трагедию, катастрофу и самое беспрецедентное нарушение устава", готовы реформировать эту структуру.
"Потому что нет готового ответа на вопрос, что делать с тотально преступным режимом, обладающим ядерным арсеналом", – объяснил он.
Говоря о ежегодных выступлениях политиков на Генассамблее ООН, Кислица посетовал, что "каждый сентябрь у нас марафон заявлений, мы все произносим свои речи. Никто никого не слушает. Вы произносите речь, а затем бежите на следующую встречу".
Такого рода "дискуссии", говорит он, не нужны, потому что "нам нужен настоящий разговор".
- 28 апреля Россия обстреляла ракетами Киев и область во время официального визита туда генсека ООН. Гутерриш заявил, что "шокирован".
- Глава ОП Ермак призвал лишить Россию права вето в СБ ООН после этого обстрела.
Читайте также: Гутерриш уехал из Украины и пообещал "не сдаваться"
Комментарии