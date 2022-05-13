Кислица: "Бесполезность ООН" – популизм, но пока не знаем, что делать с ядерным режимом РФ

Заявления, что ООН следует распустить как "бесполезную" и не сумевшую предотвратить или остановить войну России против Украины, – это "популистские преувеличения". Об этом в интервью японскому изданию The Asahi Shimbun сказал представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

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Дипломат рассказал, как некоторые восприняли обращение президента Владимира Зеленского о беспомощности Совбеза ООН и необходимости его роспуска в случае отсутствия реформ.

"Когда мой президент обратился к Совбезу, все такие: "О, президент Украины говорит, что ООН нужно распустить". И я говорю: "Нет, надо читать, что он сказал до этого. Он сказал, что "вы должны реформировать себя, а если не сможете, то, вероятно, вам следует самораспуститься", – сказал Кислица.

Он подчеркнул: Украина не говорит, что ООН нужно упразднить, потому что такое событие "послужит лишь злу".

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При этом постпред Украины не уверен, что постоянные члены СБ ООН, "несмотря на всю трагедию, катастрофу и самое беспрецедентное нарушение устава", готовы реформировать эту структуру.

"Потому что нет готового ответа на вопрос, что делать с тотально преступным режимом, обладающим ядерным арсеналом", – объяснил он.

Говоря о ежегодных выступлениях политиков на Генассамблее ООН, Кислица посетовал, что "каждый сентябрь у нас марафон заявлений, мы все произносим свои речи. Никто никого не слушает. Вы произносите речь, а затем бежите на следующую встречу".

Такого рода "дискуссии", говорит он, не нужны, потому что "нам нужен настоящий разговор".

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Евгений Пилипенко

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