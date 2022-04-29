Гутерриш уехал из Украины и пообещал "не сдаваться"
29.04.2022, 20:01
Антониу Гутерриш в Украине (фото - пресс-служба ООН)
После вчерашнего визита в Киев генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к украинскому народу с обещанием "не сдаваться". Об этом он написал у себя в Twitter.
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"Я был тронут стойкостью и храбростью народа Украины. Мое послание им простое: мы не сдадимся", – сообщил генсек ООН.
Он пообещал, что Организация "удвоит усилия по спасению жизней и уменьшению человеческих страданий".
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"В этой войне, как и во всех войнах, гражданские лица всегда платят самую высокую цену", – подчеркнул он.
Вчера Гутерриш выложил фото на фоне разрушенного многоэтажного дома и подписал его "война — зло".
- Вечером 28 апреля Россия обстреляла ракетами Киев и область. В столице две ракеты попали в жилой дом, есть погибший и пострадавшие.
- Ракетные удары по центру столицы были нанесены оккупантами во время официального визита туда генсека ООН. Гутерриш заявил, что "шокирован".
- Глава ОП Ермак призвал лишить Россию права вето в СБ ООН после этого обстрела.
- Гутерриш сообщил, что ООН планирует осуществлять наличные выплаты украинцам, которые пострадали от агрессии России.
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