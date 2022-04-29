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Гутерриш уехал из Украины и пообещал "не сдаваться"

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 20:01
Гутерриш уехал из Украины и пообещал
Антониу Гутерриш в Украине (фото - пресс-служба ООН)

После вчерашнего визита в Киев генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к украинскому народу с обещанием "не сдаваться". Об этом он написал у себя в Twitter.

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"Я был тронут стойкостью и храбростью народа Украины. Мое послание им простое: мы не сдадимся", – сообщил генсек ООН.

Он пообещал, что Организация "удвоит усилия по спасению жизней и уменьшению человеческих страданий".

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"В этой войне, как и во всех войнах, гражданские лица всегда платят самую высокую цену", – подчеркнул он.

Антониу Гутерриш (фото – его Twitter)

Вчера Гутерриш выложил фото на фоне разрушенного многоэтажного дома и подписал его "война — зло".

Евгений Пилипенко
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гуманитарная помощь Антониу Гутерриш ООН война
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