Гутерриш уехал из Украины и пообещал "не сдаваться"

После вчерашнего визита в Киев генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к украинскому народу с обещанием "не сдаваться". Об этом он написал у себя в Twitter.

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"Я был тронут стойкостью и храбростью народа Украины. Мое послание им простое: мы не сдадимся", – сообщил генсек ООН.

Он пообещал, что Организация "удвоит усилия по спасению жизней и уменьшению человеческих страданий".

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"В этой войне, как и во всех войнах, гражданские лица всегда платят самую высокую цену", – подчеркнул он.

Вчера Гутерриш выложил фото на фоне разрушенного многоэтажного дома и подписал его "война — зло".

Евгений Пилипенко

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