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Нетипичная операция. ООН планирует выплачивать наличные деньги двум миллионам украинцев

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 02:46
Нетипичная операция. ООН планирует выплачивать наличные деньги двум миллионам украинцев - Фото
Антониу Гутерриш (Фото: EPA)

Организация объединенных наций планирует осуществлять наличные выплаты украинцам, которые пострадали от агрессии России. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции в Киеве.

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Он заявил о выплатах агентствами ООН пострадавшим от нападения России.

"Мы готовы предоставлять финансовую помощь и в виде наличных выплат. К концу мая 1,3 млн, два миллиона мы планируем охватить уже до августа. Но это будет, конечно, в координации с украинским правительством", – заявил Гутерриш.

Генсек ООН подчеркнул, что это не типичная гуманитарная операция ООН для такой страны, как Украина – тут есть правительство, которое функционирует, есть система предоставления поддержки гражданам. 

"Соответственно наша роль – не заменить правительство, а поддержать правительство, потому что Украина – развитая страна", – пояснил Гутерриш.

Гутерриш рассказал о другой поддержке, которую ООН оказывает и будет оказывать Украине. 

На сегодняшний день, ООН обеспечила оказание гуманитарной помощи 3,4 млн граждан в Украине, до мая планируется охватить 4 млн ​​человек, до июня – 6 млн.

По информации Гутерриша, 12 млн украинцев оставили свои дома. ООН поддерживает страны, которые приняли более 5 млн беженцев.

ООН планирует поддержать 7,7 млн украинцев, которые стали внутренними переселенцами.

"По последним подсчетам, в условиях худшего сценария, 25 млн человек могут нуждаться в гуманитарной помощи до конца года. Мы искренне надеемся, что этот сценарий останется на бумаге, но мы должны быть готовы", – добавил он.

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Наталия Медведева
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гуманитарная помощь Антониу Гутерриш ООН
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