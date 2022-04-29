Нетипичная операция. ООН планирует выплачивать наличные деньги двум миллионам украинцев

Организация объединенных наций планирует осуществлять наличные выплаты украинцам, которые пострадали от агрессии России. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции в Киеве.

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Он заявил о выплатах агентствами ООН пострадавшим от нападения России.

"Мы готовы предоставлять финансовую помощь и в виде наличных выплат. К концу мая 1,3 млн, два миллиона мы планируем охватить уже до августа. Но это будет, конечно, в координации с украинским правительством", – заявил Гутерриш.

Генсек ООН подчеркнул, что это не типичная гуманитарная операция ООН для такой страны, как Украина – тут есть правительство, которое функционирует, есть система предоставления поддержки гражданам.

"Соответственно наша роль – не заменить правительство, а поддержать правительство, потому что Украина – развитая страна", – пояснил Гутерриш.

Гутерриш рассказал о другой поддержке, которую ООН оказывает и будет оказывать Украине.

На сегодняшний день, ООН обеспечила оказание гуманитарной помощи 3,4 млн граждан в Украине, до мая планируется охватить 4 млн ​​человек, до июня – 6 млн.

По информации Гутерриша, 12 млн украинцев оставили свои дома. ООН поддерживает страны, которые приняли более 5 млн беженцев.

ООН планирует поддержать 7,7 млн украинцев, которые стали внутренними переселенцами.

"По последним подсчетам, в условиях худшего сценария, 25 млн человек могут нуждаться в гуманитарной помощи до конца года. Мы искренне надеемся, что этот сценарий останется на бумаге, но мы должны быть готовы", – добавил он.

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Наталия Медведева

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