Зеленский о беспомощности Совбеза ООН по Украине: Сделайте что-то или самораспуститесь

Совет безопасности ООН должен либо лишить страну-оккупанта Россию права вето, либо показать иную эффективность в установлении мира в Украине, либо самораспуститься. Об этом президент Владимир Зеленский сказал по видеосвязи из Киева на заседании СБ ООН.

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Он подчеркнул, что Совет безопасности есть, а самой безопасности – нет.

"Где этот мир, ради гарантирования какого и создавалась эта организация? Это очевидно, что ключевой институт мира, который должнен обеспечивать принуждение любых агрессоров к миру, просто не может эффективно работать. <...> Мы имеем дело с государством, которое право вето в Совбезе ООН использует как право смерти. Которое подрывает всю архитектуру глобальной безопасности. Которое позволяет злу быть безнаказанным и распространяться по миру", – сказал он.

Зеленский добавил – какой смысл будет в ООН, если такими темпами страны в итоге будут рассчитывать только на свою армию, а не на международное право.

"Вы готовы к закрытию ООН?", – спросил он и сказал, что действовать нужно сейчас: реформировать ООН, немедленно принуждать агрессора к миру.

Глава государства напомнил дипломатам, что мир "смотрел и не хотел видеть ни Приднестровье, ни Грузию, ни Крым", ни подготовку России к дальнейшим преступлениям.

Зеленский заявил, что отсутствие превентивных механизмов и механизмов принуждения к миру нужно устранять. И следует наказать Россию и ее военных за агрессию и преступления на трибунале, аналогичном Нюрнбергскому процессу после Второй мировой войны.

"Никто из виновных не спрячется. Никто", – пообещал он. В это время в трансляции показывали российского дипломата-пропагандиста Василия Небензю, который оправдывает преступления РФ в Украине.

Он призвал созвать в Киеве глобальную конференцию, "чтобы определиться, как реформировать систему глобальной безопасности, чтобы реально гарантировать нерушимость границ и верховенство международного права".

"Сейчас совершенно очевидно, что цели, который закладывались в Сан-Франциско в 1945 году, не достигнуты. И достигнуть их без реформ невозможно", – подчеркнул он.

Президент акцентировал внимание на том, что ООН должна научиться превентивно реагировать на такие вызовы, как войны, "иметь решимость и возможность наказывать" нарушителей принципов.

Он также предложил создать офис ООН по превентивным мерам в Киеве.

"Если вы не знаете, как принять решения ради мира в Украине, то вы можете сделать следующее: либо убрать РФ, как агрессора и источник войны, от блокирования решений относительно ее же агрессии и войны, либо покажите, как можно переформатироваться и работать реально ради мира, либо, если ваш нынешний формат безальтернативный и выхода просто нет, то дальше – только самороспуск", – подытожил он.

Сегодня ЕС ввел пятый пакет санкций против РФ: транспортные ограничения на суше и в море, угольное эмбарго, банки.

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Евгений Пилипенко

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