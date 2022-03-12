Подразделениям российских оккупантов, которые пытаются захватить Харьков, отдали приказ стрелять и по гражданскому населению. Об этом стало известно из аудиоперехвата разговора оккупантов, который выложила СБУ.

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"Нас здесь мало, нас оцепили. Теперь нам дали команду – всех ху*рить, всех подряд: гражданские, дети, не дети… всех ху*рить, всех. Вот только снайпер, который на вышке сидел, троих за забором убил, которые просто фонариком в нашу сторону светили", – говорит на перехваченном СБУ разговоре один из оккупантов.

В Службе безопасности подчеркнули, что продолжают собирать факты военных преступлений РФ, и те "обязательно будут отвечать за каждый выстрел, за каждый разрушенный дом и каждую жизнь".

"Если, конечно, останутся в живых", – резюмировали в СБУ.

По данным СБУ, из 2000 боевиков кремлевской террористической организации ЛНР, которые захотели штурмовать Харьков, в живых остались только 20-25 человек.

Евгений Пилипенко

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