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Россия пытается сфабриковать доказательства украинского удара по Еленовке – разведка США

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2022, 06:44
Россия пытается сфабриковать доказательства украинского удара по Еленовке – разведка США - Фото
Место гибели украинских военнопленных в Еленовке (Фото - скриншот из видер)

Россия работает над фабрикацией доказательств удара ВСУ по военнопленным в Еленовке. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источники в американских разведслужбах.

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В американской разведке считают, что Россия пытается создать ложные улики и возложить на Украину ответственность за гибель военнопленных в Еленовке 29 июля. Об этом сообщил AP официальный представитель США, знакомый с данными разведки.

Агентство сообщает, что их источник не был уполномочен давать публичные комментарии и говорил на условиях анонимности. По его словам, частично рассекреченные разведданные показывают, что российские официальные лица попытаются подбросить боеприпасы высокомобильных артиллерийских ракетных систем средней дальности или HIMARS как "доказательства" того, что по месту размещения военнопленных использовались системы, предоставленные Украине США.

Разведка считает, что Россия попытается принять подобные меры, поскольку ожидает, что независимые следователи и журналисты в конечном итоге получат доступ к Еленовке.

3 августа Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ООН создает группу для изучения взрыва в следственном изоляторе в Еленовке, в результате которого погибли десятки украинских военнопленных.

  • 29 июля в лагере военнопленных в Еленовке произошел взрыв, в результате которого, по данным Офиса генпрокурора, погибли около 40 украинских бойцов, еще 130 ранены.
  • Россияне обвинили Украину в обстреле колонии. Украина заявляет, что не била по Еленовке, а взрыв – дело рук самих оккупантов. По данным СБУ, россияне могли устроить теракт путем подрыва взрывчатки, заложенной в помещении колонии. 
  • В ГУР Минобороны сообщили, что массовое убийство украинских военнопленных устроили наемники ЧВК Вагнера по личной команде российского олигарха Евгения Пригожина.
  • 3 августа в Международном комитете Красного Креста заявили, что пока не получили возможности посетить Еленовку, хотя Россия заявляла, что приглашала туда экспертов МККК и ООН.  

Читайте также: ЧВК Вагнера и вранье. Россия совершила массовое убийство пленных в Еленовке: что известно

Сергей Бережной
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Еленовка разведка сша фальсификация военнопленные
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