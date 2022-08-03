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Россия до сих пор не пропускает Красный Крест в Еленовку

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2022, 18:32
Россия до сих пор не пропускает Красный Крест в Еленовку - Фото
Место гибели украинских военнопленных в Еленовке (Фото - скриншот из видео)

Представители Международного комитета Красного Креста до сих пор не имеют возможности попасть в лагерь военнопленных в Еленовке, так как Россия не открывает им доступ и отказывается давать гарантии безопасности. Об этом сообщает Голос Америки.   

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"Нам пока не предоставили доступ к военнопленным, пострадавших от нападения, и у нас нет гарантий безопасности для этой поездки", – сказала журналистам представитель штаб-квартиры МККК в Женеве.

Красный Крест также заявляет, что Россия не ответила на предложение организации передать помощь пленным.

Обязанность обеспечивать Красному Кресту доступ к военнопленным прямо указана в Женевской конвенции 1949 года.

31 июля в Telegam Минобороны РФ уведомлялось, что Россия "официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста" для расследования убийства украинских военнопленных в Еленовке. В тот же день в МККК заявили, что пока не получили разрешения посетить место теракта. 

  • 3 августа в ГУР заявили, что россияне пытали военнопленных в Еленовке и убили их, чтобы скрыть свои преступления. 

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Сергей Бережной
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Еленовка красный крест военнопленные
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