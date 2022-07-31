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Оккупанты не пускают Красный Крест в Еленовку

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2022, 20:08
Оккупанты не пускают Красный Крест в Еленовку - Фото
Лагерь военнопленных во временно оккупированной Еленовке после взрыва (Фото: MAXAR)

В Международном комитете Красного Креста (МККК) заявили, что пока не получили разрешения посетить место теракта против украинских военнопленных в Еленовке. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление комитета.  

"Пока мы не получили официального подтверждения, предоставляющего нам доступ для посещения места или военнопленных, пострадавших от атаки, и на сегодняшний день наше предложение о материальной помощи не принято", — говорится в заявлении. 

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В воскресенье, 31 августа, Россия пригласила экспертов Организации Объединенных Наций и Красного Креста для расследования инцидента, уточняют в агентстве.  

Группы Красного Креста уже были готовы к отправке в Еленовку, и поблизости уже находились медицинские, судебно-медицинские и гуманитарные бригады. 

"Крайне важно, чтобы МККК был предоставлен немедленный доступ к объекту в Еленовке и другим местам, куда могли быть перевезены раненые и погибшие для выполнения нашей гуманитарной миссии", — заявляют в МККК. 

В комитете добавили, что в функции или мандат МККК не входит проведение публичных расследований предполагаемых военных преступлений.  

  • В лагере военнопленных в Еленовке произошел взрыв, в результате которого, по данным Офиса генпрокурора, погибли около 40 украинских бойцов, еще 130 ранены. По данным СБУ, россияне могли устроить теракт путем подрыва взрывчатки, заложенной в помещении колонии. В ГУР Минобороны сообщили, что массовое убийство украинских военнопленных устроили наемники ЧВК Вагнера по личной команде российского олигарха Евгения Пригожина.  
  • Красный Крест запросил доступ в лагерь военнопленных в Еленовке. ООН обещает помощь в расследовании теракта в Еленовке, РФ говорит – пригласила экспертов.  

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Роман Брыль
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Красный Крест ООН теракт Еленовка
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