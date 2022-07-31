ООН обещает помощь в расследовании теракта в Еленовке, РФ говорит – пригласила экспертов

Организация Объединенных Наций пообещала помощь Украине в расследовании теракта в Еленовке, где погибли десятки украинских пленных. Об этом сообщил в заявлении представитель генерального секретаря ООН, передает Голос Америки.

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"Относительно недавней трагедии в СИЗО в Еленовке, мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование с согласия сторон, и мы полностью поддерживаем инициативы Международного Комитета Красного Креста", – сказал заместитель спикера генсека ООН Фархан Хак.

В Telegam-канале минобороны России появилось сообщение, что РФ "официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного креста" для расследования убийства украинских военнопленных в Еленовке.

В лагере военнопленных в Еленовке произошел взрыв, в результате которого, по данным Офиса генпрокурора, погибли около 40 украинских бойцов, еще 130 ранены.

Россияне обвинили Украину в обстреле колонии. Украина заявляет, что не била по Еленовке, а взрыв – дело рук самих оккупантов. По данным СБУ, россияне могли устроить теракт путем подрыва взрывчатки, заложенной в помещении колонии.

В ГУР Минобороны сообщили, что массовое убийство украинских военнопленных устроили наемники ЧВК Вагнер по личной команде российского олигарха Евгения Пригожина.

Красный Крест запросил доступ в лагерь военнопленных в Еленовке.

Президент Владимир Зеленский, говоря о теракте в Еленовке, заявил, что Россию рано или поздно придется признать террористом.

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Наталия Медведева

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