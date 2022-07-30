РФ рано или поздно придется признать террористом, одних слов мало – Зеленский об Еленовке
Президент Владимир Зеленский заявил, что недостаточно лишь осуждения на уровне политической риторики массового убийства украинских пленных в Еленовке. Россия должна быть признана государством-террористом, рано или поздно это все равно придется сделать, сказал президент в своем новом видеообращении.
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Он отметил, что за эти сутки Украина получила много сигналов из разных стран, осуждающих российский террористический акт в Еленовке.
"Мир видит правду. И я благодарю всех наших партнеров, которые готовы присоединиться к установлению всех обстоятельств этой ужасной казни наших пленных", – сказал Зеленский.
Все доказательства этого преступления оккупантов будут собраны, все виновные будут найдены, заверил он.
"Но все-таки этого сейчас мало. Обязательно должны быть и юридические шаги со стороны мирового сообщества по отношению к государству-террористу. Недостаточно только осуждения на уровне политической риторики за это массовое убийство. Какие после этого могут быть отношения с террористом? Каким может быть бизнес с такой страной?" – сказал президент.
Он отметил, что украинские дипломаты и все друзья Украины за границей еще больше усилят активность для отслеживания и уничтожения всех связей государства-террориста со свободным миром, которыми Россия еще пользуется.
"И формальное юридическое признание России государством-террористом, в частности, признание от Госдепа Соединенных Штатов, нужно не как политический жест, а как действенная защита свободного мира. Такое решение автоматически усложнит существование для государства-террориста, автоматически разорвет различные политические и бизнес-связи, которые в противном случае Россия будет сохранять", – сказал Зеленский.
"И это все произойдет стопроцентно. Это придется делать – вопрос только во времени и в формате принятия этого решения. И чем быстрее это будет, тем меньше зла Россия успеет сделать", – добавил он.
- Во временно оккупированной Еленовке, в колонии, где российские оккупанты удерживали украинских военнопленных, произошел взрыв, в результате которого, по данным Офиса генпрокурора, погибли около 40 бойцов, еще 130 ранены.
- Россияне обвинили Украину в обстреле колонии. Украина заявляет, что не била по Еленовке, а взрыв – дело рук самих оккупантов. По данным СБУ, россияне могли устроить теракт путем подрыва взрывчатки, заложенной в помещении колонии.
- В ГУР Минобороны сообщили, что массовое убийство украинских военнопленных устроили наемники частной военной компании Вагнера по личной команде российского олигарха Евгения Пригожина, который считается собственником ЧВК.
- Временно исполняющий обязанности командира полка "Азов" майор Никита Надточий заявил, что Азов расценивает взрыв в Еленовке как акт публичной казни, и заверил, что российский диктатор Путин тоже будет казнен.
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