РФ рано или поздно придется признать террористом, одних слов мало – Зеленский об Еленовке

Президент Владимир Зеленский заявил, что недостаточно лишь осуждения на уровне политической риторики массового убийства украинских пленных в Еленовке. Россия должна быть признана государством-террористом, рано или поздно это все равно придется сделать, сказал президент в своем новом видеообращении.

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Он отметил, что за эти сутки Украина получила много сигналов из разных стран, осуждающих российский террористический акт в Еленовке.

"Мир видит правду. И я благодарю всех наших партнеров, которые готовы присоединиться к установлению всех обстоятельств этой ужасной казни наших пленных", – сказал Зеленский.

Все доказательства этого преступления оккупантов будут собраны, все виновные будут найдены, заверил он.

"Но все-таки этого сейчас мало. Обязательно должны быть и юридические шаги со стороны мирового сообщества по отношению к государству-террористу. Недостаточно только осуждения на уровне политической риторики за это массовое убийство. Какие после этого могут быть отношения с террористом? Каким может быть бизнес с такой страной?" – сказал президент.

Он отметил, что украинские дипломаты и все друзья Украины за границей еще больше усилят активность для отслеживания и уничтожения всех связей государства-террориста со свободным миром, которыми Россия еще пользуется.

"И формальное юридическое признание России государством-террористом, в частности, признание от Госдепа Соединенных Штатов, нужно не как политический жест, а как действенная защита свободного мира. Такое решение автоматически усложнит существование для государства-террориста, автоматически разорвет различные политические и бизнес-связи, которые в противном случае Россия будет сохранять", – сказал Зеленский.

"И это все произойдет стопроцентно. Это придется делать – вопрос только во времени и в формате принятия этого решения. И чем быстрее это будет, тем меньше зла Россия успеет сделать", – добавил он.

Во временно оккупированной Еленовке, в колонии, где российские оккупанты удерживали украинских военнопленных, произошел взрыв, в результате которого, по данным Офиса генпрокурора, погибли около 40 бойцов, еще 130 ранены.

Россияне обвинили Украину в обстреле колонии. Украина заявляет, что не била по Еленовке, а взрыв – дело рук самих оккупантов. По данным СБУ, россияне могли устроить теракт путем подрыва взрывчатки, заложенной в помещении колонии.

В ГУР Минобороны сообщили, что массовое убийство украинских военнопленных устроили наемники частной военной компании Вагнера по личной команде российского олигарха Евгения Пригожина, который считается собственником ЧВК.

Временно исполняющий обязанности командира полка "Азов" майор Никита Надточий заявил, что Азов расценивает взрыв в Еленовке как акт публичной казни, и заверил, что российский диктатор Путин тоже будет казнен.

Вадим Ребрина

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