Временно исполняющий обязанности командира полка "Азов" майор Никита Надточий опубликовал официальное заявление в связи с массовым убийством украинских военнопленных в селе Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области.

"Мы расцениваем удар по Еленовке как акт публичной казни. Россия совершила его из-за безнаказанности. Они привыкли, что никто не привлечет их к ответственности даже за открытое нарушение законов, обычаев и правил ведения войны", – говорится в заявлении.

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