UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Мы расцениваем удар по Еленовке как акт публичной казни" – заявление полка "Азов" видео

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2022, 19:53
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений

Временно исполняющий обязанности командира полка "Азов" майор Никита Надточий опубликовал официальное заявление в связи с массовым убийством украинских военнопленных в селе Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области.   

"Мы расцениваем удар по Еленовке как акт публичной казни. Россия совершила его из-за безнаказанности. Они привыкли, что никто не привлечет их к ответственности даже за открытое нарушение законов, обычаев и правил ведения войны", – говорится в заявлении. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В полку "Азов" уже выясняют имена исполнителей и организаторов казни украинских военнопленных. 

"У нас уже есть предварительная информация, но мы пока не готовы оглашать подробности. Мы найдем их, где бы они ни находились – на оккупированных территориях Украины, в России или в третьих странах. Украина как государство обеспечит справедливое наказание", – заявляют в полку. 

Азовцы подчеркивают, что Путин несет личную ответственность за это военное преступление.  

"Вы сами будете казнены. Вместе со своими шакалами и посольствами. Со всеми сертификатами и печатями. По решению Международного трибунала. Варварская фальшивая империя будет уничтожена", – уверены в Азове. В полку добавляют, что Азов – это теперь вся Украина: "Каждый украинец отомстит за каждого из наших замученных и погибших братьев". 

  • Во временно оккупированной Еленовке, в колонии, где российские оккупанты удерживали украинских военнопленных, произошел взрыв, в результате которого, по данным Офиса генпрокурора, погибли около 40 бойцов, еще 130 ранены.
  • Россияне обвинили Украину в обстреле колонии. Украина заявляет, что не била по Еленовке, а взрыв – дело рук самих оккупантов. По данным СБУ, россияне могли устроить теракт путем подрыва взрывчатки, заложенной в помещении колонии. 
  • В ГУР Минобороны сообщили, что массовое убийство украинских военнопленных устроили наемники частной военной компании Вагнера по личной команде российского олигарха Евгения Пригожина, который считается собственником ЧВК. 

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем 

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
полк азов казнь Еленовка военнопленные трибунал
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 