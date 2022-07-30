Временно исполняющий обязанности командира полка "Азов" майор Никита Надточий опубликовал официальное заявление в связи с массовым убийством украинских военнопленных в селе Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области.
"Мы расцениваем удар по Еленовке как акт публичной казни. Россия совершила его из-за безнаказанности. Они привыкли, что никто не привлечет их к ответственности даже за открытое нарушение законов, обычаев и правил ведения войны", – говорится в заявлении.
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В полку "Азов" уже выясняют имена исполнителей и организаторов казни украинских военнопленных.
"У нас уже есть предварительная информация, но мы пока не готовы оглашать подробности. Мы найдем их, где бы они ни находились – на оккупированных территориях Украины, в России или в третьих странах. Украина как государство обеспечит справедливое наказание", – заявляют в полку.
Азовцы подчеркивают, что Путин несет личную ответственность за это военное преступление.
"Вы сами будете казнены. Вместе со своими шакалами и посольствами. Со всеми сертификатами и печатями. По решению Международного трибунала. Варварская фальшивая империя будет уничтожена", – уверены в Азове. В полку добавляют, что Азов – это теперь вся Украина: "Каждый украинец отомстит за каждого из наших замученных и погибших братьев".
- Во временно оккупированной Еленовке, в колонии, где российские оккупанты удерживали украинских военнопленных, произошел взрыв, в результате которого, по данным Офиса генпрокурора, погибли около 40 бойцов, еще 130 ранены.
- Россияне обвинили Украину в обстреле колонии. Украина заявляет, что не била по Еленовке, а взрыв – дело рук самих оккупантов. По данным СБУ, россияне могли устроить теракт путем подрыва взрывчатки, заложенной в помещении колонии.
- В ГУР Минобороны сообщили, что массовое убийство украинских военнопленных устроили наемники частной военной компании Вагнера по личной команде российского олигарха Евгения Пригожина, который считается собственником ЧВК.
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