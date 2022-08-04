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В Минобороны развернуто ответили на обвинения Amnesty International в адрес Сил обороны

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2022, 16:59
В Минобороны развернуто ответили на обвинения Amnesty International в адрес Сил обороны - Фото
Анна Маляр (Фото: Анна Маляр/Facebook)

Отчет правозащитников Amnesty International о действиях ВСУ искажает картину происходящего в Украине и фокусируется на действиях обороняющейся страны-жертвы, а не на действиях российских оккупантов, причем использование открытости Украины только усугубляет это искажение, так как РФ не разрешает расследовать свои массовые преступления. Об этом в обширном ответе на просьбу прокомментировать обвинения со стороны AI сказала на брифинге заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Она подчеркнула, что исследования, подобные тому, которое выложила AI, не учитывают ряд факторов. Например, то, что Россия использует тактику захвата и удержания населенных пунктов.

"И пока мы будем ждать российского врага в поле, как это иногда нам кое-кто советует, россияне просто займут все наши дома. Поэтому украинские города и села укрепляются и обороняются от страны – международного преступника", – пояснила она.

Маляр также указала, что подразделения Сил противовоздушной обороны для прикрытия неба над населенными пунктами размещаются "по принципу достижения наибольшей эффективности".

Она подчеркнула, что ВСУ, местные администрации и центральная власть регулярно призывают население рядом с зоной боевых действий эвакуироваться, но не все мирные жители на это идут.

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По ее словам, Украина исповедует политику открытости и объективного подхода к юридической оценке действий как оккупантов, так и Сил обороны. Она напомнила, что войну против Украины Кремль ведет с 2014 года, и с тех пор Украина сама обратилась в Международный уголовный суд и разрешила его юрисдикцию на своей территории расследовать военные преступления и преступления против человечности.

"В отличие от РФ, которая, наоборот, закрывает все свои преступления от международного сообщества и не выполняет решения ЕСПЧ", – отметила Маляр.

Она добавила, что украинская правоохранительная система и суды расследовали и выносили приговоры тем украинским военным, которые в 2014 году совершали преступления в зоне боевых действий: "Когда есть фактаж <...>, мы открыты для расследований с установлением контекста и самой ситуации, в которой все происходит. Потому что без контекста не может быть объективной оценки".

Поэтому, отметила Маляр, если такие факты есть у международных организаций, украинские правоохранители готовы выяснять обстоятельства.

От редакции. Россия ведет гибридную войну против Украины не только на поле боя, но и в экономической, социальной, дипломатической и других сферах. Не будучи в состоянии быстро оккупировать страну и "решить украинский вопрос" силой, Кремль наращивает пропагандистские усилия в СМИ, соцсетях и на международных площадках по дискредитации Украины и ее армии, действует через своих лоббистов и различные организации в других странах, чтобы зародить у людей сомнения нарративом "не все так однозначно" и тем самым сорвать/ослабить помощь Украине со стороны Запада, сместить фокус внимания мировой общественности с военных преступлений РФ, а также дестабилизировать ситуацию в самой стране. Одна из целей таких усилий РФ – направить разочарование, недовольство и другие эмоции украинцев против своей власти, в идеале – принудив ее к капитуляции.

Чтобы исследование, подобное AI, было корректным и объективным, "имеют значение методы и подходы к анализу изложенной информации", сказала Маляр.

"Когда в тексте о действиях украинских сил во время войны нет анализа действий врага, это похоже на исследование действий жертвы без учета действий вооруженного насильника", – заявила замглавы МО.

Она посетовала, что Украина "является жертвой своей открытости", потому что эти отчеты, "не имея такой цели, искажают реальную картину".

"В отчете нет ничего об условиях, в которых действует Украина. А это условия обороны. И, соответственно, нет хронологии событий – о том, что преступление совершает РФ, а Украина защищает свою землю. Более того, Украина спасает свое существование как государства", – добавила Маляр, отметив, что Россия вообще игнорирует любые правила ведения войны, все конвенции и не разрешает подобным организациям изучать ее действия.

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В такой ситуации, говорит Маляр, возникает вопрос объективности любого расследования, которое затрагивает только расследование действий жертвы, но при этом нет упоминания Бучи, Мариуполя и других мест массовых преступлений оккупантов (потому что это закрытая для правозащитников оккупированная территория).

"Самое страшное" в выводах AI, сказала она, – то, что "они нарушают иерархию, важность и вес преступлений".

"В этой ситуации первичными должны быть не советы ВСУ, которые защищают собой всю Европу, а требование ко всему миру остановить международное преступление РФ – агрессию, от которой погибли уже тысячи мирных жителей. И Россия не остановится на территории Украины", – подытожила представитель Минобороны.

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Евгений Пилипенко
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война военные преступления пропаганда дезинформация минобороны Amnesty International обвинения правозащитники Анна Маляр
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