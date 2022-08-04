В Минобороны развернуто ответили на обвинения Amnesty International в адрес Сил обороны
Отчет правозащитников Amnesty International о действиях ВСУ искажает картину происходящего в Украине и фокусируется на действиях обороняющейся страны-жертвы, а не на действиях российских оккупантов, причем использование открытости Украины только усугубляет это искажение, так как РФ не разрешает расследовать свои массовые преступления. Об этом в обширном ответе на просьбу прокомментировать обвинения со стороны AI сказала на брифинге заместитель министра обороны Анна Маляр.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Она подчеркнула, что исследования, подобные тому, которое выложила AI, не учитывают ряд факторов. Например, то, что Россия использует тактику захвата и удержания населенных пунктов.
"И пока мы будем ждать российского врага в поле, как это иногда нам кое-кто советует, россияне просто займут все наши дома. Поэтому украинские города и села укрепляются и обороняются от страны – международного преступника", – пояснила она.
Маляр также указала, что подразделения Сил противовоздушной обороны для прикрытия неба над населенными пунктами размещаются "по принципу достижения наибольшей эффективности".
Она подчеркнула, что ВСУ, местные администрации и центральная власть регулярно призывают население рядом с зоной боевых действий эвакуироваться, но не все мирные жители на это идут.
Читайте также: В Кабмине показали алгоритм действий для тех, кто будет эвакуироваться из Донецкой области
По ее словам, Украина исповедует политику открытости и объективного подхода к юридической оценке действий как оккупантов, так и Сил обороны. Она напомнила, что войну против Украины Кремль ведет с 2014 года, и с тех пор Украина сама обратилась в Международный уголовный суд и разрешила его юрисдикцию на своей территории расследовать военные преступления и преступления против человечности.
"В отличие от РФ, которая, наоборот, закрывает все свои преступления от международного сообщества и не выполняет решения ЕСПЧ", – отметила Маляр.
Она добавила, что украинская правоохранительная система и суды расследовали и выносили приговоры тем украинским военным, которые в 2014 году совершали преступления в зоне боевых действий: "Когда есть фактаж <...>, мы открыты для расследований с установлением контекста и самой ситуации, в которой все происходит. Потому что без контекста не может быть объективной оценки".
Поэтому, отметила Маляр, если такие факты есть у международных организаций, украинские правоохранители готовы выяснять обстоятельства.
Чтобы исследование, подобное AI, было корректным и объективным, "имеют значение методы и подходы к анализу изложенной информации", сказала Маляр.
"Когда в тексте о действиях украинских сил во время войны нет анализа действий врага, это похоже на исследование действий жертвы без учета действий вооруженного насильника", – заявила замглавы МО.
Она посетовала, что Украина "является жертвой своей открытости", потому что эти отчеты, "не имея такой цели, искажают реальную картину".
"В отчете нет ничего об условиях, в которых действует Украина. А это условия обороны. И, соответственно, нет хронологии событий – о том, что преступление совершает РФ, а Украина защищает свою землю. Более того, Украина спасает свое существование как государства", – добавила Маляр, отметив, что Россия вообще игнорирует любые правила ведения войны, все конвенции и не разрешает подобным организациям изучать ее действия.
Читайте также: Против Украины воюют 5000 "вагнеровцев", их регулярно приезжает проверять Уткин – разведка
В такой ситуации, говорит Маляр, возникает вопрос объективности любого расследования, которое затрагивает только расследование действий жертвы, но при этом нет упоминания Бучи, Мариуполя и других мест массовых преступлений оккупантов (потому что это закрытая для правозащитников оккупированная территория).
"Самое страшное" в выводах AI, сказала она, – то, что "они нарушают иерархию, важность и вес преступлений".
"В этой ситуации первичными должны быть не советы ВСУ, которые защищают собой всю Европу, а требование ко всему миру остановить международное преступление РФ – агрессию, от которой погибли уже тысячи мирных жителей. И Россия не остановится на территории Украины", – подытожила представитель Минобороны.
- 4 августа вышел отчет Amnesty International, в котором международная организация обвиняет Украину в "нарушении законов войны" и утверждает, что ВСУ "создают базы" в жилых районах, пустых школах и больницах.
- У президента Зеленского ответили на обвинения. Министр иностранных дел Кулеба заявил, что обвинения AI "создают фальшивый баланс между преступником и жертвой".
- Как выразился советник главы Минобороны Резникова, Amnesty International "предлагает Украине коллективное самоубийство".
Читайте также: "Дайте ВСУ танки и ATACMS". В США отреагировали на видео с кастрацией украинского пленного
Комментарии