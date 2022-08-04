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Против Украины воюют 5000 "вагнеровцев", их регулярно приезжает проверять Уткин – разведка

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2022, 14:22
Против Украины воюют 5000
Наемники ЧВК Вагнера (Фото: пресс-служба СБУ)

Учредитель и один из руководителей ЧВК "Вагнера" Дмитрий Уткин, по прозвищу которого названо это формирование, регулярно посещает временно оккупированные территории Украины "для проверки эффективности применения ЧВК и качества выполнения ими задач". Об этом сообщил источник LIGA.net в разведке, описав схему, как вербуют наемников, какое оружие дают и сколько платят.

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Наемников командование ВС РФ привлекает как к общевойсковым, так и специальным задачам из-за значительных потерь кадровых частей на войне против Украины. Сейчас против Украины воюют, по оценкам разведки, около 5000 боевиков "Вагнера".

Они укомплектованы преимущественно россиянами и украинцами (прежде всего из оккупированных территорий). Отбирают боевиков в 26 рекрутинговых центрах в РФ, также идет активная вербовочная работа в сети – через заполнение форм на спецресурсах.

Оплата наемников – до 350 000 рублей в месяц (около 115 000 грн. — Прим. ред.). В зависимости от должности и успешности исполнения обязанностей дают премию от 150 000 до 700 000 рублей (50 000 — 230 000 грн). За уничтожение техники или живой силы противника наемнику выплачивается еще от 50 000 до 300 000 рублей (16 000 — 100 000 грн).

Слушайте аудио: ВСУ уничтожили подразделение "вагнеровцев"

По данным разведки, вооружена ЧВК всем спектром легкого пехотного вооружения, отдельными образцами боевых бронированных машин, а также артиллерийскими системами.

"Как правило, ЧВК получают оружие за счет соответствующих подразделений ВС РФ, обычно устаревших образцов. Кроме того, наемники, имеющие летную подготовку и служившие в ВКС РФ, периодически привлекаются для пополнения некомплекта летного состава строевых частей оперативно-тактической и армейской авиации", – добавили в разведке.

Там уточнили, что определенного образца военной формы для наемников нет – обмундирование и экипировка могут быть произвольного типа, "что существенно затрудняет их идентификацию".

Армейское командование РФ не учитывает в общих боевых потерях раненых и убитых наемников, а родственникам запрещено обнародовать любую информацию об обстоятельствах их гибели, подытожил источник.

Евгений Пилипенко, Валерия Кондратова
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