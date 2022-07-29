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ЧВК Вагнера применяют как пехоту, но ее сил не хватит для влияния на курс войны – союзники

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2022, 08:46
ЧВК Вагнера применяют как пехоту, но ее сил не хватит для влияния на курс войны – союзники - Фото
Наемники ЧВК Вагнера (фото - СБУ)

Наемников кремлевской "частной военной компании" Вагнера военно-политическое руководство РФ, испытывая дефицит личного состава для полномасштабной войны против Украины, использует на фронте пехоту. Об этом пишет разведка Минобороны Великобритании.

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Там уточняют, что ЧВК, по-видимому, получила свои зоны ответственности на линии фронта – подобно обычным кадровым подразделениям армии РФ.

Но сил ЧВК "вряд ли хватит, чтобы существенно изменить траекторию войны", пишут эксперты британской разведки.

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Они отмечают, что такая роль "значительно" контрастирует с работой группировки с 2015 года, когда наемники в основном выполняла задачи, отличные от масштабной незасекреченной регулярной военной деятельности России.

"Новый уровень интеграции еще больше подрывает давнюю политику российских властей по отрицанию связей между ЧВК и российским государством", – указали в МО Британии.

Слушайте аудио: "Спецназ подготовленный – все полегли". ВСУ уничтожили подразделение вагнеровцев

Евгений Пилипенко
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война разведка наемники Вагнер чвк британская разведка пехота
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