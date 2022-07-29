ЧВК Вагнера применяют как пехоту, но ее сил не хватит для влияния на курс войны – союзники

Наемников кремлевской "частной военной компании" Вагнера военно-политическое руководство РФ, испытывая дефицит личного состава для полномасштабной войны против Украины, использует на фронте пехоту. Об этом пишет разведка Минобороны Великобритании.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Там уточняют, что ЧВК, по-видимому, получила свои зоны ответственности на линии фронта – подобно обычным кадровым подразделениям армии РФ.

Но сил ЧВК "вряд ли хватит, чтобы существенно изменить траекторию войны", пишут эксперты британской разведки.

Читайте также: Власти Москвы собирают "собянинский полк" для войны против Украины – Медуза

Они отмечают, что такая роль "значительно" контрастирует с работой группировки с 2015 года, когда наемники в основном выполняла задачи, отличные от масштабной незасекреченной регулярной военной деятельности России.

"Новый уровень интеграции еще больше подрывает давнюю политику российских властей по отрицанию связей между ЧВК и российским государством", – указали в МО Британии.

16 июня в Генштабе сообщили, что всего Кремль отправил воевать в Украину 330 000 военных.

В июне сбитый летчик-наемник ЧВК Вагнера рассказал, как бомбил Украину и теперь "раскаивается".

13 июля глава Луганской ОВА Гайдай рассказал о ДРГ россиян из ЧВК Лига: "Переодеты в форму ВСУ и говорят по-украински".

Слушайте аудио: "Спецназ подготовленный – все полегли". ВСУ уничтожили подразделение вагнеровцев

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.