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Переодеты в форму ВСУ и говорят по-украински. Гайдай рассказал о ДРГ россиян из ЧВК "Лига"

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 20:38
Переодеты в форму ВСУ и говорят по-украински. Гайдай рассказал о ДРГ россиян из ЧВК
Сергей Гайдай (скриншот)

Россияне отправляют в качестве диверсионно-разведывательных групп на Донбасс наемников частной военной компании "Лига" – они переодеваются в форму Вооруженных Сил Украины и даже говорят по-украински. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Глава ОВА сообщил, что россияне усилили свои ДРГ как количественно, так и качественно – если раньше они отправляли "обычную армейскую разведку" и "вагнеровцев", то теперь отправляют и "элиту" – наемников ЧВК "Лига". Он отметил, что в ряды "вагнеровцев" сейчас в РФ набирают "лучших из худших", а наемников "Лиги" он назвал "очень подготовленными военными, с которыми нужно быть настороже".

"Они переодеты в украинскую военную форму и пытаются зайти на какой-то блокпост – даже не просто на передовой [действуют]", – сказал Гайдай.

На уточняющий вопрос, могут ли "лиговцы" пытаться выучить украинский язык, глава ОВА ответил: "Я вам больше скажу – даже говорят по-украински".

По словам Гайдая, ситуация на фронте сейчас относительно стабильная, потому что россияне понесли "огромные потери" в личном составе и технике, пока штурмовали территорию от Рубежного до Лисичанска.

Гайдай сказал, что после того, как украинские силы начали активно бить по складам боеприпасов россиян в тылу, армия РФ пока не концентрирует большое количество техники, чтобы идти в наступление в ближайшее время. По его словам, боекомплекта у россиян все равно достаточно, но намного меньше, чем было, и разорвана логистика. На фоне этого сейчас они пытаются "зондировать" сложные для ВСУ места, где им удалось бы прорвать оборону украинских сил. Для этого туда и отправляют ДРГ, но, по словам Гайдая, "все они там гибнут".

  • Россиянам все еще не удается полностью захватить Луганскую область, продолжаются бои в окрестностях.
  • Украинские силы наносят удары по складам боеприпасов армии РФ на временно оккупированной территории Луганской области.

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Оксана Житнюк
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Донбасс луганская область Вагнер чвк лига дрг Сергей Гайдай
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