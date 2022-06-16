ВС РФ, резервисты, ЧВК. Всего Путин отправил воевать в Украину 330 000 человек – Генштаб

Россия задействовала в войне против Украины около 330 000 человек. Об этом в ходе брифинга 16 июня сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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"На сегодняшний день к широкомасштабной вооруженной агрессии против Украины Россией вовлечено около 330 000 лиц", – сказал Громов.

Он подчеркнул, что численность задействованных на разных направлениях группировок ВС РФ составляет до 150 000 военнослужащих, которые сформированы в БТГр и другие формирования. С учетом воздушной и морской компоненты группировка российских войск составляет до 220 000 человек.

Кроме того, по его словам, РФ задействовала в войне военные части и подразделения мобилизационного резерва – более 80 000 человек. По системе БАРС – до 7000 человек. Федеральная служба войск Нацгвардии – до 18 000 человек. Также против Украины воюют до 8000 человек из ЧВК.

По словам Громова, характер действий противника в течение всей полномасштабной войны, а также заявления руководства РФ свидетельствуют о том, что стратегические цели путинского режима по Украине остаются неизменными. Россияне продолжают пытаться выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, удерживать захваченные территории Херсонской и Запорожской областей, а также создать благоприятные для себя условия для наступления на Одесскую и Николаевскую области.

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Оксана Житнюк

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