Минус 200 оккупантов. Вчера армия России наибольшие потери понесла под Бахмутом – сводка

Силы обороны Украины уничтожили 200 российских оккупантов за прошедшие сутки. Армия РФ с начала полномасштабной войны лишилась 32 950 военнослужащих, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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Вчера наибольшие потери войска России понесли на Бахмутском направлении. С 24 февраля по 16 июня армия РФ утратила:

личного состава – около 32 950 (+200) человек ликвидировано;

танков ‒ 1449 (+9);

боевых бронированных машин ‒ 3545 (+17);

артиллерийских систем – 729 (+7);

РСЗО – 233 (+3);

средств ПВО – 97 (0);

самолетов – 213 (0);

вертолетов – 179 (0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (0);

крылатых ракет – 129 (0);

кораблей/катеров – 13 (0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2494 (+9);

спецтехники – 55 (0).

По данным Генштаба, основные усилия на Донбассе армия РФ сосредоточила на Бахмутском направлении.

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Марк Сировой

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