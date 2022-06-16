Минус 200 оккупантов. Вчера армия России наибольшие потери понесла под Бахмутом – сводка
Силы обороны Украины уничтожили 200 российских оккупантов за прошедшие сутки. Армия РФ с начала полномасштабной войны лишилась 32 950 военнослужащих, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
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Вчера наибольшие потери войска России понесли на Бахмутском направлении. С 24 февраля по 16 июня армия РФ утратила:
личного состава – около 32 950 (+200) человек ликвидировано;
танков ‒ 1449 (+9);
боевых бронированных машин ‒ 3545 (+17);
артиллерийских систем – 729 (+7);
РСЗО – 233 (+3);
средств ПВО – 97 (0);
самолетов – 213 (0);
вертолетов – 179 (0);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (0);
крылатых ракет – 129 (0);
кораблей/катеров – 13 (0);
автомобильной техники и автоцистерн – 2494 (+9);
спецтехники – 55 (0).
- По данным Генштаба, основные усилия на Донбассе армия РФ сосредоточила на Бахмутском направлении.
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