"Ситуация крайне тяжелая". Разведка Британии о разрушении мостов вокруг Северодонецка

Украине, вероятно, удалось вывести большую часть сил, которые первоначально удерживали Северодонецк. Все мосты к городу, скорее всего, разрушены – ситуация на восточном берегу Северского Донца крайне тяжелая. Об этом говорится в отчете разведки Великобритании.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что, скорее всего, разрушены все мосты, которые связывают Северодонецк с подконтрольной Украине территорией. При этом Украине, вероятно, удалось вывести большую часть боевых частей, которые первоначально удерживали город. Ситуация – крайне тяжелая для украинских сил и мирных жителей к востоку от Северского Донца.

В то же время из-за разрушения мостов РФ, скорее всего, придется делать переправу через реку или наступать через застопорившиеся фланги, чтобы превратить тактический успех в оперативный.

Разведчики отмечают, что силы РФ на Донбассе, скорее всего, действуют в составе все более разрозненных и сильно недоукомплектованных группировок. По утверждению украинских властей, некоторые БТГр (600-800 человек) армии РФ сейчас смогли собрать лишь около 30 военных. Обе стороны в боях за города все чаще сражаются на передовой небольшими группами пехоты.

В таких условиях менее актуальными становятся сильные стороны РФ, такие как преимущество в танках, отмечают британцы. Это, вероятно, приводит к медленному продвижению российских военных.

По данным Генштаба ВСУ, армия РФ все еще не установила полный контроль над Северодонецком и ведет штурм. Боевые действия продолжаются.

Читайте также: Залужный: РФ одновременно атакует на девяти направлениях. Северодонецк – ключевая точка

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.