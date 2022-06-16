Армия РФ ищет слабые места под Славянском и сосредоточила усилия под Бахмутом – Генштаб

Армия России ищет слабые места в украинской обороне на Славянском направлении, основные усилия на Донбассе сосредоточила на Бахмутском направлении, пытается не допустить наступления украинских сил на Харьковском направлении и на юге. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Слобожанщина

На Слобожанском направлении РФ перегруппировывает войска для наращивания наступательных возможностей. На Харьковском – сосредоточилась на удержании рубежей, интенсивно обстреляла украинские силы в районах Базалеевки, Уд и Верхнего Салтова, чтобы сковать их и не допустить перехода в наступление.

Донбасс

На Славянском – РФ ведет штурмовые действия, ищет слабые места в украинских оборонительных позициях, обстреляла гражданскую инфраструктуру. На Донецком – боевые действия вдоль всей линии фронта, РФ основные усилия сосредотачивает на Бахмутском направлении.

На Лиманском – активных боевых действий враг не вел, обстрелял украинские позиции в районе Пискуновки. На Северодонецком – РФ бьет из всех наличных огневых средств в районах Белогоровки, Лисичанска, Северодонецка, пытается установить полный контроль над Северодонецком, ведет штурм.

На Бахмутском – враг проводит штурмовые действия, чтобы улучшить тактические положение, бил из артиллерии в районе Веселого, Соледара, Берестового, Волчеяровки. На Лиманском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском – систематически обстреливает украинские силы для их сковывания. На направлении Егоровка-Шевченково украинские военные уничтожили вражескую ДРГ.

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Юг

На Южнобугском и Таврическом направлениях РФ сосредоточилась на удержании занятых рубежей и недопущении наступления украинских сил, ведет обстрелы, обустраивает позиции в районе Безводного и Ищенки. В Черном море – три носителя высокоточного оружия.

Север

На Волынском и Полесском – в одной из механизированных бригад армии Беларуси отработали разворачивание мобилизационных пунктов с практическим приемом военнообязанных. В Брянской и Курской областях РФ враг демонстрационно удерживает подразделения армии РФ, обстрелял приграничные населенные пункты Украины.

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Марк Сировой

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