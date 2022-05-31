UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Спецназ подготовленный – все полегли". ВСУ уничтожили подразделение вагнеровцев – СБУ видео

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2022, 14:05
Скриншот из видеозаписи
"Возвращаем свое". 92 бригада показала танковые бои и зачистку от первого лица – видео
"Возвращаем свое". 92 бригада показала танковые бои и зачистку от первого лица – видео
На максимальной дистанции: расчет Стугна-П бьет российскую технику на 5 км – видео
На максимальной дистанции: расчет Стугна-П бьет российскую технику на 5 км – видео

Украинские защитники уничтожили большое подразделение "вагнеровцев" на Донбассе. Об этом свидетельствует опубликованный СБУ перехват разговора оккупанта с женой.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Туда, где рубеж надо взять, туда ЧВКшников вон сколько загнали… А толку них*я нет от этих ЧВКшников! Там они все полегли, эти ЧВКшники. Это спецназ… Подготовленный… Они все полегли. Ну, не все, там остатки какие-то беспонтовые остались. Я больше вообще выходов не вижу из этой ситуации", – пожаловался оккупант своей жене.

По данным украинской спецслужбы, подразделение "вагнеровцев" было уничтожено украинскими защитниками на Донбассе.

Читайте также: "Чуть не перестрелялись все". Генералы гонят россиян в атаку угрозами расстрела: перехват

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Донбасс сбу перехват Вагнер чвк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 