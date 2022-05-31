Украинские защитники уничтожили большое подразделение "вагнеровцев" на Донбассе. Об этом свидетельствует опубликованный СБУ перехват разговора оккупанта с женой.

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"Туда, где рубеж надо взять, туда ЧВКшников вон сколько загнали… А толку них*я нет от этих ЧВКшников! Там они все полегли, эти ЧВКшники. Это спецназ… Подготовленный… Они все полегли. Ну, не все, там остатки какие-то беспонтовые остались. Я больше вообще выходов не вижу из этой ситуации", – пожаловался оккупант своей жене.

По данным украинской спецслужбы, подразделение "вагнеровцев" было уничтожено украинскими защитниками на Донбассе.

17 апреля российский олигарх Евгений Пригожин, владелец ЧВК Вагнера, приехал на Донбасс.

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Оксана Житнюк

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