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"Чуть не перестрелялись все". Генералы гонят россиян в атаку угрозами расстрела: перехват видео

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2022, 11:03
Российские оккупанты (фото - ЕРА)
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Осторожно! В разговоре много нецензурной русскоязычной брани.

На временно оккупированной россиянами части Донецкой области контрактники армии РФ угрожали убить приехавших генерала Валерия Солодчука и его охрану из спецназа, которые требовали от них продолжать наступать на позиции Сил обороны Украины. Перехват телефонного разговора одного из оккупантов с женой в России выложила Служба безопасности Украины.

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Солдаты отказались выполнять приказ генерала. Тот покричал и в итоге уехал с передовой.

"У нас батарея практически вся "в отказе" ушла. Он начал стволом махать, стрелять: "Я, говорит, вас завалю, если вы, на**й, не поедете туда! <...> Здесь пацаненок: "Иди, говорит, вали!" Гранату, чеку выдернул, говорит: "Ну, давай, застрели, говорит, меня! Вместе, говорит, подорвемся здесь". Там и спецназовцы на нас тоже стволами тыкать начали, мы на них стволами. Короче, чуть ли не перестрелялись все на**й. Вон в свой бобик сел, уехал", – рассказал захватчик.

В начале разговора он пожаловался, что от их БТГр на 600 военных "215 осталось", – остальные убиты или ранены.

С февраля по апрель 2022 года Солодчук руководил операцией по захвату Киева с запада. Военнослужащие подчиненных ему подразделений причастны к военным преступлениям против мирного населения в Киевской области.

  • В Германии опасаются, что "обвинят Берлин", если Россия победит Украину.
  • По данным британской разведки, Силы обороны Украины выбили множество офицеров среднего и младшего звена в армии РФ.
  • 30 мая в Генштабе сообщили, что под Изюмом оккупанты собрали в эскадрильи Ка-52, а также восстановили мост под Купянском и накапливают бронетехнику на юге.

Читайте мнение: Мы сражаемся против коллективной России. И конца этой войны не будет. Извините 

Евгений Пилипенко
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