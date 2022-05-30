У Изюма оккупанты собрали до эскадрильи Ка-52, восстановили мост под Купянском – Генштаб

Севернее захваченного Россией города Изюм на юге Харьковской области оккупанты удерживает в готовности к применению до эскадрильи ударных вертолетов Ка-52 (по меньшей мере 12 машин. — Прим. ред.). Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Там отмечают, что группировка врага проводит перегруппировку войск для возобновления наступления из Изюма на Барвенково и Славянск.

За прошлые сутки украинская авиация нанесла удар по подразделениям россиян у села Довгеньке южнее Изюма. "Есть потери у противника и по другим направлениям", – отметили в Генштабе.

В структуре у Сергея Шапталы подчеркнули, что враг переместил в захваченные населенные пункты более 250 единиц вооружения и военной техники, а для оперативности переброски войск/техники оккупанты восстановили железнодорожный мост в районе Купянска.

Читайте также: Оккупанты оборудовали танковые позиции вблизи Новой Каховки и Степановки – ВСУ

На юге оккупанты усилили группировку войск, перебросив из-под Мелитополя к Васильевке до 120 единиц вооружения и военной техники.

На Южнобугском направлении противник перемещает из РФ и оккупированного Крыма снятую с хранения военную технику.

Под Николаевом в попытке вернуть утраченные ранее позиции армия РФ перебрасывает отдельные подразделения на определенные направления.

ВСУ провели успешную контратаку к югу от Кривого Рога. Контрнаступление ВСУ в Херсонской области помешает оккупантам эффективно окопаться, считают в ISW.

Читайте также: Евросоюз сегодня утром попытается согласовать нефтяное эмбарго против РФ

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.