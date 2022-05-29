ВСУ провели успешную контратаку к югу от Кривого Рога – Вилкул

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил об успешной контратаке украинских войск к югу от Кривого Рога. По его словам, были уничтожены 63 российских военных и 19 единиц вражеской техники, в том числе танки Т-72, реактивная система залпового огня "Град", артиллерия, вертолеты и один самолет СУ-35.

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По словам Вилкула, неделя выдалась для Кривого Рога очень напряженной. Город дважды подвергся ракетным ударам – 25 мая и 28 мая, когда был уничтожен один из заводов.

Ситуация на Криворожском направлении фронта остается непростой, но стабильной и контролируемой.

В Кривом Роге, по данным Вилкула, сейчас находится более 60 000 вынужденных переселенцев.

28 мая Генштаб сообщил, что ВСУ осуществили контратаку в Херсонской области.

Андрей Водяный

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