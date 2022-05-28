Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Кривому Рогу Днепропетровской области. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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"Ракетные удары в районе одного из выездов из города. Ничего не фотографируем и не выставляем в соцсети. Всем оставаться в укрытиях", – написал он.

Также сегодня российская авиация совершила три пуска неуправляемыми ракетами по двум приграничным населенным пунктам Сумского района.

Вадим Ребрина

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