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Российский самолет обстрелял неуправляемыми ракетами Сумской район – фото

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2022, 20:53
Российский самолет обстрелял неуправляемыми ракетами Сумской район – фото - Фото
Фото: ГПСУ

Российская авиация около 18:00 совершила три пуска неуправляемыми ракетами по двум приграничным населенным пунктам Сумского района. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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В результате обстрела ранена женщина, повреждены церковь, детсад, частное жилье и дорога.

Российский самолет обстрелял неуправляемыми ракетами Сумской район – фото

Российский самолет обстрелял неуправляемыми ракетами Сумской район – фото

Российский самолет обстрелял неуправляемыми ракетами Сумской район – фото
  • В ночь с 27 на 28 мая российская армия активно обстреливала приграничные районы Сумской и Черниговской областей, повреждено сельхозпредприятие.
Вадим Ребрина
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обстрел Сумы
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