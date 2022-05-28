Российский самолет обстрелял неуправляемыми ракетами Сумской район – фото
28.05.2022, 20:53
Фото: ГПСУ
Российская авиация около 18:00 совершила три пуска неуправляемыми ракетами по двум приграничным населенным пунктам Сумского района. Об этом сообщает Госпогранслужба.
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В результате обстрела ранена женщина, повреждены церковь, детсад, частное жилье и дорога.
- В ночь с 27 на 28 мая российская армия активно обстреливала приграничные районы Сумской и Черниговской областей, повреждено сельхозпредприятие.
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