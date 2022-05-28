Россияне ночью обстреливали Сумскую и Черниговскую области через границу – фото

В ночь с 27 на 28 мая российская армия активно обстреливала приграничные районы Сумской и Черниговской областей, повреждено сельхозпредприятие. Об этом сообщает Telegram МВД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ночью россияне вели артиллерийские, минометные и ракетные обстрелы с территории страны-агрессора по северным приграничным районам Украины.

В результате ракетного удара вскоре после полуночи повреждено сельхозпредприятие в Конотопском районе Сумской области. По Шосткинскому району обстрелы велись из минометов калибра 120 мм.

Городнянский район Черниговской области был обстрелян с территории России трижды в промежутке между 2 и 3 часами ночи из ствольной артиллерии и из минометов калибра 120 мм.

Общие потери армии РФ сегодня достигли, по данным Генштаба ВСУ, 30 000 ликвидированных.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.