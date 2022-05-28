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Россияне ночью обстреливали Сумскую и Черниговскую области через границу – фото

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2022, 13:22
Россияне ночью обстреливали Сумскую и Черниговскую области через границу – фото - Фото
https://t.me/mvs_ukraine/13292

В ночь с 27 на 28 мая российская армия активно обстреливала приграничные районы Сумской и Черниговской областей, повреждено сельхозпредприятие. Об этом сообщает Telegram МВД.

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Ночью россияне вели артиллерийские, минометные и ракетные обстрелы с территории страны-агрессора по северным приграничным районам Украины.

В результате ракетного удара вскоре после полуночи повреждено сельхозпредприятие в Конотопском районе Сумской области. По Шосткинскому району обстрелы велись из минометов калибра 120 мм. 

Городнянский район Черниговской области был обстрелян с территории России трижды в промежутке между 2 и 3 часами ночи из ствольной артиллерии и из минометов калибра 120 мм.

Результаты российских обстрелов (Фото – Telegram МВС Украини)

Результаты российских обстрелов (Фото – Telegram МВС Украини)
  • Общие потери армии РФ сегодня достигли, по данным Генштаба ВСУ, 30 000 ликвидированных. 
Сергей Бережной
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