Новый "юбилей". Украинские силы уничтожили 30 000 российских военных – сводка потерь

Силы обороны Украины вчера уничтожили 250 российских оккупантов и довели общие потери армии РФ до "юбилейных" 30 000 ликвидированных. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Больше всего россияне вчера теряли на Криворожском и Авдеевском направлениях. Потери армии России с начала полномасштабной войны:

личного состава – около 30 000 (+250) человек ликвидировано,

танков ‒ 1330 (+8),

боевых бронированных машин ‒ 3258 (+12),

артиллерийских систем – 628 (+5),

РСЗО – 203 (+2),

средств ПВО – 93 (0),

самолетов – 207 (+1),

вертолетов – 174 (+4),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 503 (0),

крылатых ракет – 116 (+1),

кораблей/катеров – 13 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2226 (0),

спецтехники – 48 (0).

Читайте также: Россия безуспешно штурмовала под Северодонецком и Бахмутом, ВСУ наступали на юге – Генштаб

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.