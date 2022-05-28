Новый "юбилей". Украинские силы уничтожили 30 000 российских военных – сводка потерь
Силы обороны Украины вчера уничтожили 250 российских оккупантов и довели общие потери армии РФ до "юбилейных" 30 000 ликвидированных. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
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Больше всего россияне вчера теряли на Криворожском и Авдеевском направлениях. Потери армии России с начала полномасштабной войны:
личного состава – около 30 000 (+250) человек ликвидировано,
танков ‒ 1330 (+8),
боевых бронированных машин ‒ 3258 (+12),
артиллерийских систем – 628 (+5),
РСЗО – 203 (+2),
средств ПВО – 93 (0),
самолетов – 207 (+1),
вертолетов – 174 (+4),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 503 (0),
крылатых ракет – 116 (+1),
кораблей/катеров – 13 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 2226 (0),
спецтехники – 48 (0).
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