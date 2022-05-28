Россия безуспешно штурмовала под Северодонецком и Бахмутом, ВСУ наступали на юге – Генштаб

Армия России отступила после неудачного штурма под Северодонецком и Бахмутом, силы обороны Украины отогнали оккупантов от двух населенных пунктов на Запорожском направлении и отбросили на невыгодные рубежи на Южнобугском. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Ситуация по направлениям:

Донбасс

Враг ведет активные наступательные действия, увеличил интенсивность работы армейской авиации, продолжает обстрелы и ракетные удары.

На Лиманском направлении РФ вела обстрелы под Озерным и Дибровой, пытается закрепиться в районе Лимана. На Северодонецком направлении враг при поддержке артиллерии вел штурмовые действия в районах Северодонецка, Осколоновки, Тошковки – без успеха, оккупанты понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.

На Бахмутском – РФ пытается развить успех, выйти в тыл украинских войск и нарушить пути обеспечения. Вела наступательные и штурмовые действия в районах Нагорного, Васильевки, Камышевахи и Видродження, но безуспешно – враг отошел. На Авдеевском и Кураховском – обстрелы, авиаудары по позициям ВСУ и гражданской инфраструктуре.

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Юг

На Запорожском – обстрелы гражданской инфраструктуры, действия российской авиации возле Ольгивского. Вследствие действий ВСУ оккупанты отошли в районах Новодаровки и Новополя.

Южнобугское – армия РФ бросила основные усилия на удержание рубежей и оборудование третье линии обороны. Из-за наступательных действий украинских военных враг понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах.

Боевые действия продолжаются. Враг наращивает систему ПВО на Криворожском направлении. Обеспечивает группировки снятыми с хранения устаревшими танками Т-62.

Слобожанское направление

Враг пытается не допустить продвижения украинских сил в направлении к границе, на север и северо-восток от Харькова. На Харьковском направлении – РФ не вела активных боевых действий, обстреливала гражданскую инфраструктуру, дистанционно минировала вероятные районы действий украинских сил.

На Славянском – активных боевых действий РФ не вела, пытается создать условия для возобновления наступления, усиленно занимается разведкой, обстреливает гражданскую инфраструктуру, безуспешно попробовала развить наступление и отошла в районе Пасеки.

Север

Беларуские войска у границы усилены средствами РЭБ, в район Лунинца Брестской области переброшены ракетные комплексы "Искандер-М", продолжается подготовка офицеров запаса для военно-воздушных сил и войск ПВО Беларуси. В Воронежской области РФ продолжается подготовка резервистов, в России идет скрытая мобилизация.

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Марк Сировой

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