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"День авиации" и "накрытый" передовой командный пункт РФ: Арестович о ситуации на фронте

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27.05.2022, 22:30
Алексей Арестович (Скриншот видео)

В Донецкой области уничтожен российский передовой командный пункт, где находилось более 20 старших офицеров. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

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"Пришла только что информация, что в Донецкой области накрыли российский передовой командный пункт. Более чем 20 российских старших офицеров там были. Здание уничтожено чуть больше чем полностью", – сказал Арестович.

Советник главы ОП озвучил информацию на фронтах в целом. По его словам, севернее Харькова российские войска продолжают пытаться удерживать позиции и держать ВСУ "в напряжении", не давая им наступать восточнее. От Изюма у оккупантов была попытка наступать в сторону Славянска – там россияне, по словам Арестовича, "отгребли и откатились". Что касается Лимана, там украинские войска продолжают удерживать позиции – если не на окраинах города, то вокруг него. Также оккупанты безуспешно пытались выйти на дорогу Бахмут-Лисичанск, и там, по словам Арестовича, было несколько удачных ходов со стороны ВСУ: "Подпортили нервы, живую силу и технику противника". По словам Арестовича, в Херсонской области украинские силы провели успешную контратаку, но о контрнаступлении говорить рано.

Также Арестович сообщил, что сегодня – "день авиации". Украинские силы сбили российские Ка-52, Ми-8 и Су-35. По его словам, это означает, что противник начал активно использовать авиацию – "и вот результат".

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Оксана Житнюк
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Донецкая область Алексей Арестович командный пункт
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