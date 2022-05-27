Минус 60 оккупантов и сбитый "Перуном" Ка-52: сегодняшние потери россиян на востоке

Сегодня украинские защитники в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" уничтожили до 60 оккупантов, боевую бронемашину, боевую машину пехоты, артсисистему и два артиллерийских тягача. Также украинские десантники сбили "Перуном" вертолет Ка-52 в Харьковской области.

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Сегодня, 27 мая, в зоне ответственности ОТГ "Восток" украинские защитники уничтожили:

- личного состава – до 60;

– БМП – 1;

– ББМ – 1;

– артиллерийских систем – 1;

– АТТ – 2.

Командование Десантно-штурмовых войск также сообщает, что воины 95 бригады в районе Харьковской области сбили вертолет россиян Ка-52 "Аллигатор". Цель была уничтожена с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса "Перун".

Стоимость Ка-52 – около $16 млн.

Сегодня в Херсонской области украинский МиГ-29 сбил очередной российский военный самолет Су-35.

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Оксана Житнюк

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