Финальный рывок. Евросоюз сегодня утром попытается согласовать нефтяное эмбарго против РФ
Сегодня утром, 30 мая, страны Евросоюза еще раз попытаются выработать компромисс по эмбарго на российскую нефть. Если это удастся, шестой пакет санкций против страны-оккупанта будет разблокирован, пишет Deutsche Welle.
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Два источника немецкого агентства сообщили, что двухдневный саммит начнется во второй половине дня, и утренняя попытка будет финальной перед заседанием 27 представителей стран блока.
Как выразился топ-чиновник ЕС, "важно продолжать работать и не сдаваться, прежде чем это будет достигнуто". Он добавил, что финальная попытка "может сработать, а может и не сработать, но мы обязаны попытаться".
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Высокопоставленный дипломат одного из государств ЕС пояснил, что найти соглашение сложно якобы из-за разной зависимости стран от российской нефти: "Главный вопрос до сих пор касается нескольких государств ЕС, одно из которых – Венгрия". Еще среди сильно зависимых от нефти оккупантов – Чехия, Словакия, Болгария и Хорватия.
Он утверждает, что "здесь нет политических вопросов, потому что все мы, и также Орбан, согласны, что нам нужно принять этот пакет как можно скорее".
Собеседник считает, что по части нефтяного эмбарго ЕС вышел "на финишную прямую".
- 29 мая Bloomberg и Reuters написали, что в ЕС за день до начала заседания Евросовета не знают, смогут ли договориться о нефтяном эмбарго против России хотя бы в урезанном формате.
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