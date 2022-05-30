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Финальный рывок. Евросоюз сегодня утром попытается согласовать нефтяное эмбарго против РФ

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2022, 06:28
Финальный рывок. Евросоюз сегодня утром попытается согласовать нефтяное эмбарго против РФ - Фото
Флаг Евросоюза (Фото - EPA)

Сегодня утром, 30 мая, страны Евросоюза еще раз попытаются выработать компромисс по эмбарго на российскую нефть. Если это удастся, шестой пакет санкций против страны-оккупанта будет разблокирован, пишет Deutsche Welle.

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Два источника немецкого агентства сообщили, что двухдневный саммит начнется во второй половине дня, и утренняя попытка будет финальной перед заседанием 27 представителей стран блока.

Как выразился топ-чиновник ЕС, "важно продолжать работать и не сдаваться, прежде чем это будет достигнуто". Он добавил, что финальная попытка "может сработать, а может и не сработать, но мы обязаны попытаться".

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Высокопоставленный дипломат одного из государств ЕС пояснил, что найти соглашение сложно якобы из-за разной зависимости стран от российской нефти: "Главный вопрос до сих пор касается нескольких государств ЕС, одно из которых – Венгрия". Еще среди сильно зависимых от нефти оккупантов – Чехия, Словакия, Болгария и Хорватия.

Он утверждает, что "здесь нет политических вопросов, потому что все мы, и также Орбан, согласны, что нам нужно принять этот пакет как можно скорее".

Собеседник считает, что по части нефтяного эмбарго ЕС вышел "на финишную прямую".

  • 29 мая  Bloomberg и Reuters написали, что в ЕС за день до начала заседания Евросовета не знают, смогут ли договориться о нефтяном эмбарго против России хотя бы в урезанном формате.
Евгений Пилипенко
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