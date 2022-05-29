ЕС за день до саммита лидеров не смог договориться даже об урезанном нефтяном эмбарго

Страны Европейского Союза за день до начала заседания Европейского совета не знают, смогут ли договориться о нефтяном эмбарго против России хотя бы в урезанном формате. Об этом пишут Bloomberg и Reuters.

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Рабочий вариант эмбарго теперь предусматривает запрет на импорт российской нефти, поставляемой морем, через шесть месяцев, а от нефтепродуктов – через восемь месяцев. Для нефтепровода "Дружба", через который получает российскую нефть Венгрия, предлагается сделать исключение.

По данным Bloomberg, многие страны Евросоюза до сих пор выражают сомнения, что Венгрия согласится даже на компромиссный вариант.

Санкции ЕС требуют поддержки всех государств-членов. Некоторые из них раньше были против того, чтобы разделять поставки на морские и трубопроводные, потому что это не очень справедливо. Остальные озабочены тем, что предложенный компромисс слишком смягчат шестой пакет санкций.

В 2021 году Россия продала в ЕС 1,57 млн баррелей нефти с поставками по морю и 0,72 млн баррелей – по трубопроводу. Значительная часть снабжения трубой пришлась на Германию и Польшу, которые намерены отказаться от российской нефти независимо от решения Евросоюза.

Переговоры по санкциям против российской нефти продолжатся в понедельник.

Министр экономики Германии Роберт Хабек признал, что единство Европейского союза по санкциям против России начинает рушиться.

"После нападения Россия на Украину мы увидели, на что способна Европа при условии сплочённости. Учитывая завтрашний саммит, будем надеяться, что так будет и дальше. Но она начинает все больше и больше разрушаться", — сказал министр.

Хабек подчеркнул, что Евросоюз имеет огромную экономическую силу и должен ее использовать, но для этого нужно единство.

На саммите лидеров Евросоюза 30-31 мая будет обсуждаться шестой санкционный пакет против России, который должен содержать также эмбарго на нефть. Далее в повестке дня будет стоять пакет REPowerEU. Он предполагает ускоренное развитие обновляемых источников энергии с целью быстрого освобождения от ископаемых энергоносителей.

Андрей Водяный

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