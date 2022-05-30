Российские оккупанты оборудовали танковые позиции вблизи Новой Каховки и Степановки – ВСУ
29 мая на южном направлении обстановка оставалась динамичной и напряженной. Российские оккупанты продолжали стягивать резервы и нести потери. Об этом сообщает оперативное командование Юг.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как отмечается, враг продолжает подтягивать резервы и обустраивать оборонные рубежи в Херсонской области.
"Недалеко от Херсона идет выгрузка техники: около 120 единиц Т-62 и БМП-2 в течение нескольких дней накоплено для усиления вражеских позиций. В районе Новой Каховки и Степановки оборудованы танковые позиции", – говорится в сообщении.
В то же время, подразделения ВСУ продолжают наступательные действия и меры сковывания и недопущения перемещения резервов.
Россияне пытались вести воздушную разведку с помощью БПЛА "Орлан-10", но беспилотник был сбит. Тогда оккупанты использовали вертолеты Ми-8, с помощью которых разведывали позиции ВСУ и пытались их атаковать.
За сутки на южном направлении российские оккупанты понесли такие потери:
- 67 россиян;
- шесть танков Т-62;
- две реактивные системы залпового огня "Град";
- три самоходных гаубицы "Мста-С";
- три единицы бронированной и 13 – автомобильной техники.
"Также уничтожен пункт управления беспилотными разведчиками и командный пункт одного из вражеских подразделений", – говорится в сообщении ОК Юг.
Читайте также: За сутки уничтожены пять российских БПЛА, две ракеты, ротно-тактическая группа – ВС ВСУ
Комментарии