Российские оккупанты оборудовали танковые позиции вблизи Новой Каховки и Степановки – ВСУ

29 мая на южном направлении обстановка оставалась динамичной и напряженной. Российские оккупанты продолжали стягивать резервы и нести потери. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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Как отмечается, враг продолжает подтягивать резервы и обустраивать оборонные рубежи в Херсонской области.

"Недалеко от Херсона идет выгрузка техники: около 120 единиц Т-62 и БМП-2 в течение нескольких дней накоплено для усиления вражеских позиций. В районе Новой Каховки и Степановки оборудованы танковые позиции", – говорится в сообщении.

В то же время, подразделения ВСУ продолжают наступательные действия и меры сковывания и недопущения перемещения резервов.

Россияне пытались вести воздушную разведку с помощью БПЛА "Орлан-10", но беспилотник был сбит. Тогда оккупанты использовали вертолеты Ми-8, с помощью которых разведывали позиции ВСУ и пытались их атаковать.

За сутки на южном направлении российские оккупанты понесли такие потери:

- 67 россиян;

- шесть танков Т-62;

- две реактивные системы залпового огня "Град";

- три самоходных гаубицы "Мста-С";

- три единицы бронированной и 13 – автомобильной техники.

"Также уничтожен пункт управления беспилотными разведчиками и командный пункт одного из вражеских подразделений", – говорится в сообщении ОК Юг.

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Наталия Медведева

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