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За сутки уничтожены пять российских БПЛА, две ракеты, ротно-тактическая группа – ВС ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2022, 00:17
За сутки уничтожены пять российских БПЛА, две ракеты, ротно-тактическая группа – ВС ВСУ - Фото
Фото: ВС ВСУ

29 мая уничтожены пять российских беспилотников, две крылатые ракеты, ротно-тактическая группа и склад боеприпасов. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Как отмечается, противник несколько снизил ракетные обстрелы и авиационную активность вокруг украинских границ.

В Сумской области истребители ВС ВСУ ликвидировали два вражеских БПЛА, еще три беспилотника поразили подразделения Сухопутных войск группировки Объединенных сил.

Зенитные ракетные подразделения ВС ВСУ на восточном направлении уничтожили две крылатые ракеты.

Ударная авиация Воздушных сил нанесла удар по оккупационным войскам в районе населенного пункта Довгеньке.

Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М уничтожили ротно-тактическую группу, склад боеприпасов, скопление боевой бронированной техники и живую силу российских оккупантов.

Читайте также: ВСУ провели успешную контратаку к югу от Кривого Рога – Вилкул

Наталия Медведева
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