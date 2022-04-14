"Никакой бункер не спасет". ГУР показало личные данные военачальников оккупантов – фото
Украинская разведка получила личные данные четырех военных преступников из числа высшего командного состава оккупационной армии России, которые сознательно выполняют приказы путинского режима по уничтожению Украины. "Отбросы без чести, души и совести", – охарактеризовали военачальников российских захватчиков в ГУР МО ВСУ.
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По клику на именах откроется страница с личными данными военачальников ВС РФ.
Командует подразделениями 36 армии ВС РФ, выделенными в состав группировки войск "Восток". С февраля по апрель 2022 года руководил действиями подчиненных сил во время операции по захвату Киева с запада.
Военнослужащие этих подразделений причастны к военным преступлениям против мирного населения Киевской области, подчеркивают в ГУР.
(С осени 2014 по весну 2015 года руководил гибридным формированием на временно оккупированной территории Донецкой области – первым армейским корпусом 12 командования резерва (далее Центр территориальных войск, 8 армия) ЮВО ВС РФ.)
Все то же самое, что и у Солодчука, только командует он подразделениями 35 армии ВС РФ.
Дворников Александр Владимирович
С 8 апреля 2022 года назначен командующим вторжением в Украину. До этого командовал группировкой войск "Юг".
Подчиненные ему подразделения ВС РФ и Росгвардии причастны к военным преступлениям против мирного населения Мариуполя, отметила разведка.
Командует группировкой ВДВ ВС РФ. Подчиненные ему подразделения причастны к военным преступлениям против мирного населения.
(Руководил подразделениями ЮВО ВС РФ во время захвата Крыма в феврале 2014 года и во время боевых действий на Донбассе. Отвечал за формирование в ОРДЛО гибридных первого и второго АК ВС РФ, осуществлял непосредственное руководство ими. За участие в российской агрессии на Донбассе получил воинское звание генерал-полковник.)
Военная разведка обещает: "никакой бункер не спасет от наказания за тяжкие преступления против украинского народа. ГУР гарантирует".
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