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"Никакой бункер не спасет". ГУР показало личные данные военачальников оккупантов – фото

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2022, 17:26
Снайпер ВСУ (скриншот)

Украинская разведка получила личные данные четырех военных преступников из числа высшего командного состава оккупационной армии России, которые сознательно выполняют приказы путинского режима по уничтожению Украины. "Отбросы без чести, души и совести", – охарактеризовали военачальников российских захватчиков в ГУР МО ВСУ.

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По клику на именах откроется страница с личными данными военачальников ВС РФ.

Солодчук Валерий Николаевич

Командует подразделениями 36 армии ВС РФ, выделенными в состав группировки войск "Восток". С февраля по апрель 2022 года руководил действиями подчиненных сил во время операции по захвату Киева с запада.

Военнослужащие этих подразделений причастны к военным преступлениям против мирного населения Киевской области, подчеркивают в ГУР.

(С осени 2014 по весну 2015 года руководил гибридным формированием на временно оккупированной территории Донецкой области – первым армейским корпусом 12 командования резерва (далее Центр территориальных войск, 8 армия) ЮВО ВС РФ.)

"Никакой бункер не спасет". ГУР показало личные данные военачальников оккупантов – фото

Санчик Александр Семенович

Все то же самое, что и у Солодчука, только командует он подразделениями 35 армии ВС РФ.

"Никакой бункер не спасет". ГУР показало личные данные военачальников оккупантов – фото

Дворников Александр Владимирович

С 8 апреля 2022 года назначен командующим вторжением в Украину. До этого командовал группировкой войск "Юг".

Подчиненные ему подразделения ВС РФ и Росгвардии причастны к военным преступлениям против мирного населения Мариуполя, отметила разведка.

"Никакой бункер не спасет". ГУР показало личные данные военачальников оккупантов – фото

Сердюков Андрей Николаевич

Командует группировкой ВДВ ВС РФ. Подчиненные ему подразделения причастны к военным преступлениям против мирного населения.

(Руководил подразделениями ЮВО ВС РФ во время захвата Крыма в феврале 2014 года и во время боевых действий на Донбассе. Отвечал за формирование в ОРДЛО гибридных первого и второго АК ВС РФ, осуществлял непосредственное руководство ими. За участие в российской агрессии на Донбассе получил воинское звание генерал-полковник.)

"Никакой бункер не спасет". ГУР показало личные данные военачальников оккупантов – фото

Военная разведка обещает: "никакой бункер не спасет от наказания за тяжкие преступления против украинского народа. ГУР гарантирует".

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Евгений Пилипенко
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Андрей Сердюков война военные преступления разведка гур Александр Дворников Александр Санчик Валерий Солодчук
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