"Никакой бункер не спасет". ГУР показало личные данные военачальников оккупантов – фото

Украинская разведка получила личные данные четырех военных преступников из числа высшего командного состава оккупационной армии России, которые сознательно выполняют приказы путинского режима по уничтожению Украины. "Отбросы без чести, души и совести", – охарактеризовали военачальников российских захватчиков в ГУР МО ВСУ.

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По клику на именах откроется страница с личными данными военачальников ВС РФ.

Солодчук Валерий Николаевич

Командует подразделениями 36 армии ВС РФ, выделенными в состав группировки войск "Восток". С февраля по апрель 2022 года руководил действиями подчиненных сил во время операции по захвату Киева с запада.

Военнослужащие этих подразделений причастны к военным преступлениям против мирного населения Киевской области, подчеркивают в ГУР.

(С осени 2014 по весну 2015 года руководил гибридным формированием на временно оккупированной территории Донецкой области – первым армейским корпусом 12 командования резерва (далее Центр территориальных войск, 8 армия) ЮВО ВС РФ.)

Санчик Александр Семенович

Все то же самое, что и у Солодчука, только командует он подразделениями 35 армии ВС РФ.

Дворников Александр Владимирович

С 8 апреля 2022 года назначен командующим вторжением в Украину. До этого командовал группировкой войск "Юг".

Подчиненные ему подразделения ВС РФ и Росгвардии причастны к военным преступлениям против мирного населения Мариуполя, отметила разведка.

Сердюков Андрей Николаевич

Командует группировкой ВДВ ВС РФ. Подчиненные ему подразделения причастны к военным преступлениям против мирного населения.

(Руководил подразделениями ЮВО ВС РФ во время захвата Крыма в феврале 2014 года и во время боевых действий на Донбассе. Отвечал за формирование в ОРДЛО гибридных первого и второго АК ВС РФ, осуществлял непосредственное руководство ими. За участие в российской агрессии на Донбассе получил воинское звание генерал-полковник.)

Военная разведка обещает: "никакой бункер не спасет от наказания за тяжкие преступления против украинского народа. ГУР гарантирует".

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Евгений Пилипенко

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