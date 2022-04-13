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Дворников. Британская разведка объяснила, что значит смена главного по войне РФ в Украине

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 09:26
Дворников. Британская разведка объяснила, что значит смена главного по войне РФ в Украине - Фото
Александр Дворников (скриншот видео)

Назначение генерала Александра Дворникова командующим войсками России в Украине указывает на проблемы с управлением в армии РФ и эффективность сопротивления украинских сил, которые вынудили Москву пересмотреть планы. Такие выводы британской разведки опубликовало Минобороны Великобритании в Twitter.

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"Назначение Россией генерала армии Александра Дворникова командующим войной в Украине представляет собой попытку централизовать командование и управление. Неспособность слаженно координировать военные действия до сих пор мешала российскому вторжению", – говорится в сообщении.

В британской разведке отметили, что Дворников имеет опыт командования на войне в Сирии и с 2016 года управлял Южным военным округом РФ, который граничит с Украиной со стороны Донбасса.

Там добавили, что российские сообщения указывают на переориентацию сил армии РФ на восток Украины.

"Выбор Дворникова еще раз демонстрирует, как решительное украинское сопротивление и неэффективное довоенное планирование вынудили Россию пересмотреть свои операции", – подытожили в британской разведке.

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Марк Сировой
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Александр Дворников разведка великобритании
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