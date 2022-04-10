Белый дом об ожиданиях от нового командующего войсками РФ: еще больше жестокости и зверств
10.04.2022, 18:44
Фото: EPA
Представитель Белого дома Джен Псаки считает, что после назначения командующим российской армией в Украине генерала Александра Дворникова, имеющего опыт боевых действий в Сирии, война в Украине может стать еще более жестокой. Об этом она сказала в эфире Fox News в воскресенье.
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"Сообщения о смене военного командования и назначении генерала, ответственного за жестокость и зверство в Сирии, свидетельствуют о продолжении того, что мы уже видели на территории Украины. Это то, чего мы ожидаем", – сказала Псаки.
По ее словам, назначение Дворникова можно рассматривать как предупреждение, поскольку война в Сирии, и особенно в городе Алеппо, была чрезвычайно жесткой.
- Дворников командовал "сирийскими" войсками РФ с сентября 2015 года.
- В сентябре 2016 года указом российского президента Владимира Путина он был назначен командующим войсками Южного военного округа, в который государство-агрессор РФ включает территорию оккупированного Крыма.
- Указом Путина в июне 2016 года ему присвоено звание Героя России.
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