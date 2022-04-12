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Смена руководства в армии России не исправит стратегический провал Кремля в Украине – США

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2022, 03:47
Смена руководства в армии России не исправит стратегический провал Кремля в Украине – США - Фото
Джен Псаки (Скриншот видео Белого дома)

Смена руководства российскими войсками, которые вторглись в Украину, не сможет исправить стратегический провал Путина. Об этом сказала на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки, комментируя назначение генерала Александра Дворникова командующим армией РФ в Украине.

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"Наше мнение таково, что даже смена персонала или руководства наверху не сотрет того факта, что это стратегический провал для России", – сказала Псаки.

Она добавила, что в США знают, что Дворников отвечал за зверства россиян в Сирии.

"Мы ожидаем, что это будет продолжением зверств, которые мы уже видели в Украине. Но опять же все пошло не так, как планировал президент Путин, и мы не ожидаем, что смена кадров исправит это", – отметила спикер Белого дома.

  • 9 апреля сообщалось, что руководить российскими войсками в Украине назначили командующего Южного военного округа генерала Александра Дворникова, обладающего большим опытом боевых действий в Сирии.
  • В Белом доме отреагировали: война в Украине может стать еще более жестокой.
Наталия Медведева
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Александр Дворников белый дом война
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