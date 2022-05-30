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Британская разведка: Украинцы выбили множество офицеров среднего и младшего звена армии РФ

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2022, 10:36
Британская разведка: Украинцы выбили множество офицеров среднего и младшего звена армии РФ - Фото
Уничтоженная техника и личный состав оккупантов (фото - Генштаб)

Разведка Министерства обороны Великобритании располагает данными, что Россия в Украине понесла "опустошительные потери" среди офицеров среднего и младшего звена. Там считают, что командиры бригад и батальонов армии оккупантов, скорее всего, вынуждены идти в атаки лично, так как "несут бескомпромиссную ответственность" за действия своих подразделений.

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Точно так же, пишут в британском Минобороны, младшим офицерам армии РФ приходилось руководить тактическими действиями самого низкого уровня, поскольку у захватчиков не хватает хорошо обученных и наделенных полномочиями унтер-офицеров (которые выполняют эту роль в армиях стран Запада).

"Утрата значительной части молодого поколения профессиональных офицеров, вероятно, усугубит текущие проблемы с модернизацией подхода к командованию и управлению", – прогнозируют в Лондоне.

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Более того, батальонные тактические группы (БТГр) россиян, которые те собирают на оккупированной территории Украины из уцелевших частей нескольких подразделений, "скорее всего, будут менее эффективны из-за нехватки младших командиров", добавили в королевской разведке.

Британские специалисты считают, что нехватка опытных и заслуживающих доверия командиров взводов и рот, вероятно, приведет к дальнейшему снижению боевого духа и сохранению плохой дисциплины в войсках РФ. Этот вывод косвенно подтверждают "многочисленные заслуживающие доверия сообщения о локальных мятежах среди российских сил в Украине".

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Евгений Пилипенко
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