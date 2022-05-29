В Германии опасаются, что "обвинят Берлин", если Россия победит Украину
Бывший глава Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал власти Германии к пересмотру нынешнего подхода к военной помощи Украине, так как, по его мнению, если Россия победит в полномасштабной войне при недостаточной поддержке Европы, в этом "обвинят Берлин". Об этом экс-дипломат написал в Twitter.
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"Если Россия добьется успеха, совершенно ясно, кого в этом обвинят: Берлин. Это чрезвычайно опасно для роли Германии. Мы не должны допустить, чтобы это произошло – ни с Украиной, ни со всей центральной Европой", – пишет посол ФРГ в США (2001—2006), затем посол в США (2006—2008).
Вчера, 28 мая, газета Welt am Sonntag написала, что Германия в последние два месяца сократила поставки вооружения Украине, причем легкого.
По данным немецкого издания, с 30 марта по 26 мая ФРГ отправила Украине лишь две партии оружия (запчасти к пулеметам, гранаты, гранатометы, мины, ЗРК "Стрела").
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Ранее вице-канцлер Роберт Хабек отверг упреки, что Германия слишком сдержана с оказанием помощи Украине. Он заявил, что "прямо сейчас" бойцов ВСУ обучают пользоваться гаубицами Panzerhaubitze 2000, которые "вскоре" будут доставлены в Украину.
"Ни в коем случае нельзя сказать, что Германия не передает ничего или передает слишком мало", – считает он.
- В феврале 2020-го на сайте MSC опубликовали "12 шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе": предлагали диалог Запад-РФ без деоккупации Крыма и Донбасса. Киев отверг это.
- Осенью того же года Ишингер не советовал Украине возвращать Донбасс по карабахскому сценарию. После скандала он сказал, что "поводов возмущаться нет".
- В декабре 2021 года он говорил, что Украине "стоит смотреть на финнов", которые в ЕС, но не в НАТО. Через полгода Финляндия подала заявку на вступление в Альянс.
- За 12 дней до большой войны: почитайте, какими были тезисы мюнхенского доклада 2022 года.
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