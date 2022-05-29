UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Германии опасаются, что "обвинят Берлин", если Россия победит Украину

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2022, 11:45
В Германии опасаются, что
Вольфганг Ишингер (фото - ЕРА)

Бывший глава Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал власти Германии к пересмотру нынешнего подхода к военной помощи Украине, так как, по его мнению, если Россия победит в полномасштабной войне при недостаточной поддержке Европы, в этом "обвинят Берлин". Об этом экс-дипломат написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Если Россия добьется успеха, совершенно ясно, кого в этом обвинят: Берлин. Это чрезвычайно опасно для роли Германии. Мы не должны допустить, чтобы это произошло – ни с Украиной, ни со всей центральной Европой", – пишет посол ФРГ в США (2001—2006), затем посол в США (2006—2008).

Вчера, 28 мая, газета Welt am Sonntag написала, что Германия в последние два месяца сократила поставки вооружения Украине, причем легкого.

По данным немецкого издания, с 30 марта по 26 мая ФРГ отправила Украине лишь две партии оружия (запчасти к пулеметам, гранаты, гранатометы, мины, ЗРК "Стрела").

Смотрите видео: Артиллерия гоняет российских оккупантов по посадкам на юге, трофеи ВСУ

Ранее вице-канцлер Роберт Хабек отверг упреки, что Германия слишком сдержана с оказанием помощи Украине. Он заявил, что "прямо сейчас" бойцов ВСУ обучают пользоваться гаубицами Panzerhaubitze 2000, которые "вскоре" будут доставлены в Украину.

"Ни в коем случае нельзя сказать, что Германия не передает ничего или передает слишком мало", – считает он.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вольфганг Ишингер Германия война геополитика поддержка военная помощь союзники
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 