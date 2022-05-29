В Германии опасаются, что "обвинят Берлин", если Россия победит Украину

Бывший глава Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал власти Германии к пересмотру нынешнего подхода к военной помощи Украине, так как, по его мнению, если Россия победит в полномасштабной войне при недостаточной поддержке Европы, в этом "обвинят Берлин". Об этом экс-дипломат написал в Twitter.

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"Если Россия добьется успеха, совершенно ясно, кого в этом обвинят: Берлин. Это чрезвычайно опасно для роли Германии. Мы не должны допустить, чтобы это произошло – ни с Украиной, ни со всей центральной Европой", – пишет посол ФРГ в США (2001—2006), затем посол в США (2006—2008).

Вчера, 28 мая, газета Welt am Sonntag написала, что Германия в последние два месяца сократила поставки вооружения Украине, причем легкого.

По данным немецкого издания, с 30 марта по 26 мая ФРГ отправила Украине лишь две партии оружия (запчасти к пулеметам, гранаты, гранатометы, мины, ЗРК "Стрела").

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Ранее вице-канцлер Роберт Хабек отверг упреки, что Германия слишком сдержана с оказанием помощи Украине. Он заявил, что "прямо сейчас" бойцов ВСУ обучают пользоваться гаубицами Panzerhaubitze 2000, которые "вскоре" будут доставлены в Украину.

"Ни в коем случае нельзя сказать, что Германия не передает ничего или передает слишком мало", – считает он.

Евгений Пилипенко

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