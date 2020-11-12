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Немецкий дипломат не советует Украине возвращать Донбасс по карабахскому сценарию

12.11.2020, 07:22
Немецкий дипломат не советует Украине возвращать Донбасс по карабахскому сценарию - Фото
Вольфганг Ишингер (фото - ЕРА)

Глава MSC Вольфганг Ишингер советует развитие как минимум до уровня Польши, что "станет магнитом и привлечет Донецк и Луганск" еще при его жизни

Попытка Украины силой вернуть временно оккупированные Россией территории Донбасса – так, как Азербайджан сделал это с Нагорным Карабахом, – обернется для нее катастрофой. Так считает президент Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Вольфганг Ишингер, пишет Европравда.

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Модератор от ОБСЕ по налаживанию мирного диалога в Украине полагает, что для нее подходит лишь путь социально-экономического развития, который приведет к мирной реинтеграции захваченных РФ регионов.

"Вам нужно заботиться о том, как защитить Украину, чтобы ни Россия, ни кто-либо другой не мог снова нарушить ваши границы. Но даже не думайте о военном конфликте для возвращения Донбасса", – сказал Ишингер.

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Он объяснил мнение тем, что на Кавказе речь шла о конфликте двух небольших государств, "ни одно из которых не имеет стратегического значения ни для России, ни для США, ни для другой мировой силы". "Отличие безумное!", – воскликнул он, сравнивая ситуации там и в Украине.

СПРАВКА. Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год: оккупирован Крым и часть Донбасса. Россия отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, что это "гражданская война". Годами идет сильнейшая пропаганда против Украины.

По его словам, если "начнется военное противостояние между Украиной и Россией", оно "может привести только к катастрофе".

"Поэтому я говорю: даже не думайте о военном пути. Последствия для Украины от этого будут ужасными, вы серьезно пострадаете. Возможно, Россия также серьезно пострадает, этого я не знаю, – но для вас последствия точно не будут хорошими", – предостерег глава MSC, посоветовав долгосрочную дипломатию и развитие.

В феврале 2020-го на сайте MSC выложили "12 советов, как прекратить войну на Донбассе" – в том числе с подписью Ишингера. Украина их отвергла, заявив, что они не соответствуют позиции государства. Ишингер тогда заявил, что "не стоит воспринимать так ужасно серьезно".

Евгений Пилипенко
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