Глава Мюнхенской конференции: Украине стоит смотреть на финнов, они – в ЕС, но не в НАТО
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что Украине стоит ориентироваться на Финляндию, которая входит в Европейский Союз, но не является членом НАТО. Об этом он сказал в интервью Handelsblatt.
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По его мнению, президент России Владимир Путин "считает, что занимает оборонительную позицию", называя красными линиями вступление Украины в НАТО.
"Им (Путиным, – ред.) давно движет страх, что Америка все-таки захочет принять Украину и Грузию в НАТО. Это красная линия для России. Нельзя сказать, что Украина и Грузия никогда не могут стать членами НАТО. Но мы могли бы предложить Украине немного сориентироваться на финнов в более долгосрочной перспективе. Финляндия – член ЕС, но не НАТО", – сказал он.
Ишингер пока еще не верит, что Россия снова пойдет на вторжение в Украину. По его мнению, в РФ понимают, что за такие действия ей придется заплатить слишком высокую цену. При этом он считает, что Западу стоит с позиции силы вести переговоры с РФ.
- В ноябре 2020-го Ишингер советовал Украине не возвращать временно оккупированные территории силой – по-карабахскому сценарию. После разгоревшегося скандала он сказал, что рекомендации Мюнхенской конференции не должны были быть столь резонансными – и поводов возмущаться нет.
- С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года". Глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января.
- На этом фоне Россия требует юридических гарантий нерасширения НАТО на восток. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил, что Москва не будет решать судьбу Украины, такую же позицию высказали в Белом доме.
- На завтра, 7 декабря, запланирован разговор президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина по видеосвязи. Президент США поддержит Украину и заявил накануне, что не принимает чьих-либо красных линий.
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