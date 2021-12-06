Глава Мюнхенской конференции: Украине стоит смотреть на финнов, они – в ЕС, но не в НАТО

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что Украине стоит ориентироваться на Финляндию, которая входит в Европейский Союз, но не является членом НАТО. Об этом он сказал в интервью Handelsblatt.

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По его мнению, президент России Владимир Путин "считает, что занимает оборонительную позицию", называя красными линиями вступление Украины в НАТО.

"Им (Путиным, – ред.) давно движет страх, что Америка все-таки захочет принять Украину и Грузию в НАТО. Это красная линия для России. Нельзя сказать, что Украина и Грузия никогда не могут стать членами НАТО. Но мы могли бы предложить Украине немного сориентироваться на финнов в более долгосрочной перспективе. Финляндия – член ЕС, но не НАТО", – сказал он.

Ишингер пока еще не верит, что Россия снова пойдет на вторжение в Украину. По его мнению, в РФ понимают, что за такие действия ей придется заплатить слишком высокую цену. При этом он считает, что Западу стоит с позиции силы вести переговоры с РФ.

В ноябре 2020-го Ишингер советовал Украине не возвращать временно оккупированные территории силой – по-карабахскому сценарию. После разгоревшегося скандала он сказал, что рекомендации Мюнхенской конференции не должны были быть столь резонансными – и поводов возмущаться нет.

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Марк Сировой

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