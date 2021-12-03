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Кулеба: Украина вступит в НАТО, когда три столицы изменят свой взгляд. Пока двери закрыты

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2021, 08:35
Кулеба: Украина вступит в НАТО, когда три столицы изменят свой взгляд. Пока двери закрыты - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Украина вступит в НАТО, когда три члена Альянса изменят свой взгляд и перестанут воспринимать ее как придаток России. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Sargs.lv, перевод которого опубликовало украинское посольство в Латвии.

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По моим подсчетам, Украина присоединится к НАТО, когда три столицы стран НАТО изменят взгляд на отношения с Украиной, наконец начав воспринимать Украину как независимое и самостоятельное государство, а не как придаток России, – сказал он.

Кулеба отказался называть конкретные три страны на прямой вопрос журналиста. При этом он говорил, что ситуация изменится в лучшую сторону, "если Берлин, Париж и любые другие европейские столицы решат изменить свою призму взгляда в отношениях с Украиной".

"Однако, пока эта точка зрения не изменится, НАТО откроет нам только окна для сотрудничества с Украиной, но двери для присоединения пока будут закрыты", – считает министр.

Читайте также: У Путина пугают россиян, что "НАТО окружает Россию". Посмотрите карту

Марк Сировой
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