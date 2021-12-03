Кулеба: Украина вступит в НАТО, когда три столицы изменят свой взгляд. Пока двери закрыты

Украина вступит в НАТО, когда три члена Альянса изменят свой взгляд и перестанут воспринимать ее как придаток России. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Sargs.lv, перевод которого опубликовало украинское посольство в Латвии.

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По моим подсчетам, Украина присоединится к НАТО, когда три столицы стран НАТО изменят взгляд на отношения с Украиной, наконец начав воспринимать Украину как независимое и самостоятельное государство, а не как придаток России, – сказал он.

Кулеба отказался называть конкретные три страны на прямой вопрос журналиста. При этом он говорил, что ситуация изменится в лучшую сторону, "если Берлин, Париж и любые другие европейские столицы решат изменить свою призму взгляда в отношениях с Украиной".

"Однако, пока эта точка зрения не изменится, НАТО откроет нам только окна для сотрудничества с Украиной, но двери для присоединения пока будут закрыты", – считает министр.

В 2008 году на Бухарестском саммите НАТО приняло декларацию. В ней говорится, что Украина и Грузия станут членами НАТО через получение плана действий по членству в НАТО. Сейчас Украина имеет статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

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Марк Сировой

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