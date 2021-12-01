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НАТО отказало Путину: Москва не будет решать судьбу Украины

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2021, 18:37
НАТО отказало Путину: Москва не будет решать судьбу Украины - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: Stephanie Lecocq/ЕРА)

Только Украина и страны-члены НАТО будут решать, когда Украина будет готова стать членом Альянса, у России нет права вето в этом вопросе. Об этом по итогам министерской встречи в Риге заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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"Лишь Украина и 30 стран-членов НАТО должны решать, когда Украина будет готова вступить в Альянс. У России нет права вето в этом вопросе и нет права контролировать своих соседей", — сказал он.

Такое же мнение в Риге высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщили LIGA.net в пресс-службе ведомства.

"Россия не может помешать Украине сблизиться с НАТО и не имеет права голоса в соответствующих дискуссиях. Любые предложения России обсудить с НАТО или США так называемые гарантии того, что Североатлантический союз не будет расширяться на восток, являются незаконными", – сказал Кулеба.

СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе. Москва продолжает отрицать участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом. В 2021-м РФ весной и затем осенью накопила войска на границах Украины: возможно новое вторжение.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия хочет "юридических гарантий" того, что Украина не войдет в Североатлантический альянс, и призвал руководство НАТО начать "предметные переговоры".

  • Вчера, 30 ноября, миссия США при НАТО призвала Россию к деэскалации на границе Украины и к переговорам.
Вадим Ребрина
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