UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Первый шаг – диалог. США в НАТО призвали РФ к деэскалации напряжения на границе Украины

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2021, 20:29
Первый шаг – диалог. США в НАТО призвали РФ к деэскалации напряжения на границе Украины - Фото
Российские военные (фото - пресс-служба Минобороны РФ)

Миссия США при НАТО призывает Россию к деэскалации на границе Украины и к переговорам. Такое сообщение опубликовано в соцсетях миссии США при НАТО и посольства США в Украине.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"США призывают Россию к деэскалации напряжения на границах с Украиной. Первый шаг — возвращение к взаимному и содержательному диалогу", – сказано в сообщении.

В обращении к РФ сказано, что НАТО всегда открыты к диалогу через совет НАТО-Россия, "чтобы избежать просчетов и неумышленной эскалации". При этом в США подчеркнули, что возвращение к прежним отношениям между Альянсом и РФ невозможно до тех пор, пока не будет "четких и конструктивных изменений в поведении России".

В США заявили, что за последние годы РФ активизировала свою злоумышленную деятельность в Северной Америке и Европе, пытаясь разделить союзников по НАТО и дестабилизировать демократические институты. Штаты призвали РФ прекратить такие действия и угрозы демократиям союзников и партнеров Альянса.

Первый шаг – диалог. США в НАТО призвали РФ к деэскалации напряжения на границе Украины

Читайте также: Путин увидел угрозы для России со стороны Украины и НАТО и пугает гиперзвуковым оружием

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нато переговоры агрессия рф деэскалация
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 