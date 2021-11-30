Первый шаг – диалог. США в НАТО призвали РФ к деэскалации напряжения на границе Украины
Миссия США при НАТО призывает Россию к деэскалации на границе Украины и к переговорам. Такое сообщение опубликовано в соцсетях миссии США при НАТО и посольства США в Украине.
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"США призывают Россию к деэскалации напряжения на границах с Украиной. Первый шаг — возвращение к взаимному и содержательному диалогу", – сказано в сообщении.
В обращении к РФ сказано, что НАТО всегда открыты к диалогу через совет НАТО-Россия, "чтобы избежать просчетов и неумышленной эскалации". При этом в США подчеркнули, что возвращение к прежним отношениям между Альянсом и РФ невозможно до тех пор, пока не будет "четких и конструктивных изменений в поведении России".
В США заявили, что за последние годы РФ активизировала свою злоумышленную деятельность в Северной Америке и Европе, пытаясь разделить союзников по НАТО и дестабилизировать демократические институты. Штаты призвали РФ прекратить такие действия и угрозы демократиям союзников и партнеров Альянса.
- С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года".
- 21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января.
- У Путина назвали "истерикой" сообщения о возможном новом вторжении России в Украину. При этом в Кремле не исключают неких "провокаций".
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Россия попытается снова масштабно вторгнуться в Украину, это будет иметь для нее серьезные последствия. Также о возможном противодействии агрессии РФ заявили в Госдепе США.
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