Первый шаг – диалог. США в НАТО призвали РФ к деэскалации напряжения на границе Украины

Миссия США при НАТО призывает Россию к деэскалации на границе Украины и к переговорам. Такое сообщение опубликовано в соцсетях миссии США при НАТО и посольства США в Украине.

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"США призывают Россию к деэскалации напряжения на границах с Украиной. Первый шаг — возвращение к взаимному и содержательному диалогу", – сказано в сообщении.

В обращении к РФ сказано, что НАТО всегда открыты к диалогу через совет НАТО-Россия, "чтобы избежать просчетов и неумышленной эскалации". При этом в США подчеркнули, что возвращение к прежним отношениям между Альянсом и РФ невозможно до тех пор, пока не будет "четких и конструктивных изменений в поведении России".

В США заявили, что за последние годы РФ активизировала свою злоумышленную деятельность в Северной Америке и Европе, пытаясь разделить союзников по НАТО и дестабилизировать демократические институты. Штаты призвали РФ прекратить такие действия и угрозы демократиям союзников и партнеров Альянса.

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Оксана Житнюк

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