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В РФ заявили, что не собираются снова нападать на Украину. Но не исключают "провокации"

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2021, 15:27
В РФ заявили, что не собираются снова нападать на Украину. Но не исключают
Владимир Путин и Дмитрий Песков (фото - ЕРА)

Руководство страны-агрессора РФ не исключает "провокаций" в связи с сообщениями о возможном новом вторжении России в Украину. Об этом в эфире Россия-1 заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, передает пропагандистский ресурс ТАСС.

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Песков сказал, что провокаций "нельзя исключать". Он также считает, что вокруг сообщений о возможном новом вторжении России "истерика нагнетается искусственно".

"Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть США. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично", – сказал Песков.

Спикер Кремля в очередной раз утверждал, что Украина якобы "добивается попытки начать силовое решение конфликта" на Донбассе "под прикрытием кораблей НАТО в Черном море". Каких-либо подтверждений словам о силовых намерениях Украины он не привел.

Читайте также: "Это не блеф". Разведка США предупреждает о возможном скором вторжении РФ в Украину – NYT

Марк Сировой
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