В РФ заявили, что не собираются снова нападать на Украину. Но не исключают "провокации"
Руководство страны-агрессора РФ не исключает "провокаций" в связи с сообщениями о возможном новом вторжении России в Украину. Об этом в эфире Россия-1 заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, передает пропагандистский ресурс ТАСС.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Песков сказал, что провокаций "нельзя исключать". Он также считает, что вокруг сообщений о возможном новом вторжении России "истерика нагнетается искусственно".
"Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть США. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично", – сказал Песков.
Спикер Кремля в очередной раз утверждал, что Украина якобы "добивается попытки начать силовое решение конфликта" на Донбассе "под прикрытием кораблей НАТО в Черном море". Каких-либо подтверждений словам о силовых намерениях Украины он не привел.
- С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины.
- В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года", а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.
- Начальник военной разведки Кирилл Буданов заявил, что РФ может готовить новое полномасштабное нападение на конец января – начало февраля. Он призвал США прямо сейчас увеличить военную помощь Украине.
Читайте также: "Это не блеф". Разведка США предупреждает о возможном скором вторжении РФ в Украину – NYT
Комментарии