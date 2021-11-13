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13.11.2021, 15:01

Черное море. Украина провела учения с флагманом Шестого флота США и кораблями НАТО – фото

Цей матеріал також доступний українською
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Черное море. Украина провела учения с флагманом Шестого флота США и кораблями НАТО – фотоЧерное море. Украина провела учения с флагманом Шестого флота США и кораблями НАТО – фотоЧерное море. Украина провела учения с флагманом Шестого флота США и кораблями НАТО – фотоЧерное море. Украина провела учения с флагманом Шестого флота США и кораблями НАТО – фотоЧерное море. Украина провела учения с флагманом Шестого флота США и кораблями НАТО – фотоЧерное море. Украина провела учения с флагманом Шестого флота США и кораблями НАТО – фотоЧерное море. Украина провела учения с флагманом Шестого флота США и кораблями НАТО – фотоЧерное море. Украина провела учения с флагманом Шестого флота США и кораблями НАТО – фотоЧерное море. Украина провела учения с флагманом Шестого флота США и кораблями НАТО – фотоЧерное море. Украина провела учения с флагманом Шестого флота США и кораблями НАТО – фотоЧерное море. Украина провела учения с флагманом Шестого флота США и кораблями НАТО – фотоЧерное море. Украина провела учения с флагманом Шестого флота США и кораблями НАТО – фото
Черное море. Украина провела учения с флагманом Шестого флота США и кораблями НАТО – фотоЧерное море. Украина провела учения с флагманом Шестого флота США и кораблями НАТО – фотоЧерное море. Украина провела учения с флагманом Шестого флота США и кораблями НАТО – фотоЧерное море. Украина провела учения с флагманом Шестого флота США и кораблями НАТО – фотоЧерное море. Украина провела учения с флагманом Шестого флота США и кораблями НАТО – фотоЧерное море. Украина провела учения с флагманом Шестого флота США и кораблями НАТО – фотоЧерное море. Украина провела учения с флагманом Шестого флота США и кораблями НАТО – фотоЧерное море. Украина провела учения с флагманом Шестого флота США и кораблями НАТО – фотоЧерное море. Украина провела учения с флагманом Шестого флота США и кораблями НАТО – фотоЧерное море. Украина провела учения с флагманом Шестого флота США и кораблями НАТО – фотоЧерное море. Украина провела учения с флагманом Шестого флота США и кораблями НАТО – фотоЧерное море. Украина провела учения с флагманом Шестого флота США и кораблями НАТО – фото
Черное море. Украина провела учения с флагманом Шестого флота США и кораблями НАТО – фотоЧерное море. Украина провела учения с флагманом Шестого флота США и кораблями НАТО – фотоЧерное море. Украина провела учения с флагманом Шестого флота США и кораблями НАТО – фотоЧерное море. Украина провела учения с флагманом Шестого флота США и кораблями НАТО – фотоЧерное море. Украина провела учения с флагманом Шестого флота США и кораблями НАТО – фотоЧерное море. Украина провела учения с флагманом Шестого флота США и кораблями НАТО – фотоЧерное море. Украина провела учения с флагманом Шестого флота США и кораблями НАТО – фотоЧерное море. Украина провела учения с флагманом Шестого флота США и кораблями НАТО – фотоЧерное море. Украина провела учения с флагманом Шестого флота США и кораблями НАТО – фотоЧерное море. Украина провела учения с флагманом Шестого флота США и кораблями НАТО – фотоЧерное море. Украина провела учения с флагманом Шестого флота США и кораблями НАТО – фотоЧерное море. Украина провела учения с флагманом Шестого флота США и кораблями НАТО – фото

Военно-морские Силы Украины провели тренировку в Черном море с кораблями США и стран НАТО. В учениях участвовал флагман Шестого флота США USS Mount Whitney, сообщает в Facebook пресс-служба ВМС.

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Отмечается, что в тренировке типа PASSEX участвовали семь кораблей – из Украины, США, Румынии и Турции. В частности были флагман Шестого флота США USS Mount Whitney, патрульный самолет P-8 Poseidon и американский вертолет. Украина была представлена патрульным катером Славянск и средним десантным кораблем Юрий Олефиренко.

Как сообщается, военные отрабатывали элементы тактического маневрирования, сигналопроизводство с использованием международной системы сигналов, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи.

Целями учений было:

– отработать взаимодействие многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО;

– повысить взаимоcовместимость с флотами НАТО.

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СПРАВКА. Mount Whitney – флагман Шестого флота США, командный корабль типа Blue Ridge, вступил в строй в 1971 году. Он способен принимать и передавать большие объемы защищенных данных. Корабль оснащен двумя 25-мм пушками M242 Bushmaster, двумя артиллерийскими 20-мм пушками Phalanx CIWS, четырьмя 12,7-мм пулеметами M2. В авиагруппу корабля входит вертолет SH-60 Knight Hawk.

В 1994 году он участвовал в операции на Гаити, в 2008-м во время российско-грузинской войны доставил в грузинский порт Поти гуманитарные грузы.

Черное море. Украина провела учения с флагманом Шестого флота США и кораблями НАТО – фото

  • 15 ноября Кулеба встретится в Брюсселе с руководством НАТО и главами МИД ЕС. Основная тема встречи – новые гибридные угрозы от России: ситуация с войсками РФ у границ Украины, попытка Беларуси устроить миграционный кризис в ЕС и газовый кризис в Европе.

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Теги: Флагман, вмс, флот, нато, учения, черное море, PASSEX, шестой флот сша, USS Mount Whitney
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